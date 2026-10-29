Податкова звільнила платників від відповідальності внаслідок збою електронного кабінету

Державна податкова служба України підтвердила збій у роботі електронного кабінету платника податків, який тривав з 00:00 24 жовтня до 17:30 28 жовтня і заявила, що не каратиме нікого, хто не зміг через збій сплатити якісь податки та збори або зробити інші важливі фіскальні дії.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що відомство завершило налаштування систем після технічних робіт, і робота онлайн-сервісів податкової стабілізується.

Після відновлення електронного кабінету платника податків ДПС служба офіційно визнала, що не каратиме нікого, хто не зміг через збій сплатити якісь податки та збори або зробити інші важливі фіскальні дії.

У своєму повідомленні ДПС заявила, що відштовхуватиметься від пункту 42-1.10 статті 42-1 Податкового кодексу. Саме ці норми закріплюють "податкове алібі" бізнесу за технічні збої електронного кабінету платника податків.

Згаданими статтями Податкового кодексу платник податків повністю звільняється від відповідальності (штрафів, пені), якщо він не зміг виконати своїх обов'язків через технічну чи методологічну помилку в роботі електронного кабінету, за умови, що цей збій офіційно визнаний технічним адміністратором (ДПС чи Мінфіном), що зараз і відбулося.

Інші важливі пом’якшення через непрацюючий кабінет платника податків:

ДПС не має права оштрафувати за несвоєчасне подання звітів, якщо кабінет не працював. Блокуються штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування. Будь-яка фінансова пеня за прострочення платежів чи зобов'язань, що виникла через збій системи, анулюється.

Нагадаємо, українці масово скаржилися на непрацюючий електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби за адресою cabinet.tax.gov.ua. Це сталося у той час, коли мають відбуватися оплати багатьох податків і зборів.