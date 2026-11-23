Межівська громада Синельниківського району вже понад рік живе в умовах обов'язкової евакуації. Понад 70% житлових будинків тут пошкоджені або зруйновані, до лінії фронту — близько 30 км, а населені пункти регулярно зазнають ударів керованими авіабомбами. Водночас саме тут Фонд державного майна України втретє намагається продати Демурінський титановий комбінат.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Два аукціони без покупців

У жовтні стартова ціна підприємства становила 1,82 млрд грн, але покупців не знайшлося. У листопаді її знизили майже вдвічі - до 912,3 млн грн. Другий аукціон також не відбувся через відсутність учасників.

Треті торги заплановані на 21 грудня. Цього разу ціна знижуватиметься безпосередньо під час аукціону, поки не з'явиться покупець.

Чому комбінат важливий для України

Питання в тому, хто готовий сьогодні купити промислове підприємство за 30 км від фронту. Два попередні аукціони показали, що охочих придбати його за запропонованою ціною немає. А потенційний інвестор має враховувати постійні безпекові ризики та невизначені терміни відновлення виробництва.

Раніше комбінат належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову. За даними Мінекономіки, сировина з підприємства постачалася для російського оборонно-промислового комплексу.

Водночас титан - стратегічна сировина, потрібна багатьом галузям у світі. Тому збереження такого виробничого активу має значення і для української промисловості.

Чому приватизацію варто відкласти

Після завершення війни Межівську громаду та інші населені пункти району доведеться відбудовувати. Людям, які повернуться додому, потрібні будуть робочі місця.

Демурінський комбінат міг би стати основою для розвитку цілого промислового кластера. Це нові підприємства, зайнятість для місцевих жителів і податкові надходження до бюджетів громад та району, підкреслює Лукашук.

Тому один із варіантів - законсервувати комбінат до завершення війни, зберегти його виробничий потенціал, а після стабілізації ситуації вирішити, чи розвивати підприємство за участю держави, чи продавати приватному інвестору за ринковою ціною.

Чи вигідний державі продаж зараз?

У ФДМУ варто було б порівняти два сценарії: продаж підприємства зараз зі зниженням ціни або його збереження до завершення війни.

Адже два аукціони без покупців і майже дворазове зниження стартової вартості вже показали, що воєнні ризики впливають на інтерес інвесторів.

Чи рахували у Фонді, скільки держава може отримати від продажу зараз і скільки втратить, якщо реалізує стратегічний актив за ціною, сформованою в умовах війни?

Поки складається враження, що головне завдання - продати комбінат якнайшвидше. Навіть зі значним зниженням ціни. Хоча питання, чи вигідно це державі, залишається відкритим, наголошує Лукашук.

Про комбінат

ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" - одне з найбільших гірничо-збагачувальних підприємств України. Компанію зареєстрували у 2001 році, а з 2006-го вона розробляє Вовчанське комплексне титано-цирконове родовище у Дніпропетровській області.

Підприємство видобуває титановмісні руди та виробляє ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистен-силіманітовий і ставролітовий концентрати. Основна сировинна база - Північний і Центральний поклади Вовчанського родовища.

За даними Фонду держмайна, балансові запаси рудних пісків родовища становлять 22,8 млн куб. м. З них можна отримати близько 1,614 млн тонн ільменіту, 520 тис. тонн рутилу та 181 тис. тонн циркону. Спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин діє до липня 2031 року.

За інформацією ФДМУ, станом на кінець 2025 року на підприємстві працювали 135 людей. У власності та користуванні комбінату перебувають виробничі, адміністративні й складські об'єкти, а також земельні ділянки загальною площею понад 333 га.

Хто такий Михайло Шелков

До переходу у державну власність Демурінський ГЗК належав російському бізнесмену Михайлу Шелкову. Він був кінцевим бенефіціаром підприємства через корпоративні структури, пов'язані з російською титановою корпорацією "ВСМПО-Авісма".

Шелков - російський мільярдер, інвестор і колишній топменеджер структур, пов'язаних із російським державним оборонним експортом. Він обіймав посаду заступника голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" та контролював близько 65% акцій корпорації через інвестиційні структури.

"ВСМПО-Авісма" - один із найбільших світових виробників титану та титанової продукції. Компанія постачала продукцію, зокрема, для російської авіаційної та оборонної промисловості.

У червні 2021 року Україна запровадила санкції проти Шелкова. У лютому 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав Демурінського ГЗК, його рухомого та нерухомого майна, а також коштів на рахунках у сумі 14,4 млн грн.

Підставою для конфіскації стали, зокрема, встановлені правоохоронцями факти експорту титановмісної сировини підприємства до Росії та Білорусі у 2020–2021 роках. За матеріалами слідства, попри оформлення постачань через австрійську компанію, продукція фактично потрапляла до російських і білоруських підприємств. Частина цієї сировини могла використовуватися у виробництві комплектуючих для військової техніки.

Після конфіскації активи передали в управління Фонду державного майна України. Тепер держава намагається продати підприємство приватному інвестору.