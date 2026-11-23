Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії повністю зупинив роботу після нічної атаки українських безпілотників 23 листопада.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, обстріл регіону тривав понад шість годин.

Підприємство потужністю 110 000 барелів на день зазнало уражень технологічних установок та резервуарів, що зменшує загальний обсяг переробки нафти у РФ.

За даними Служби безпеки України, безпілотники центру спецоперацій "Альфа" влучили в бітумну установку, колони установки АВТ-2,5, ребойлерну піч та резервуарний парк на другому майданчику. Після ударів на території НПЗ виникла пожежа.

Удари по російським НПЗ

За підрахунками Bloomberg, у листопаді під атаками опинилися 14 російських нафтопереробних заводів із загальною номінальною потужністю понад 3,3 млн барелів на добу. Це трохи більше половини загальної потужності російських НПЗ.

За даними The Moscow Times, повністю припинили переробку нафти НПЗ "Норсі" в Нижньогородській області, "Янос" у Ярославлі та Новокуйбишевський завод "Роснефти".

Рязанський НПЗ втратив близько 90% потужності. Омський і Волгоградський заводи – приблизно половину кожен. "Кінеф" у Ленінградській області працює на третину потужності.

Також Туапсинський НПЗ "Роснефти" не працює з травня. Афіпський та Ільський заводи після атак втратили близько половини виробничих потужностей, згідно з оцінками Rand.

Крім того, сьогодні у Пермському краї Росії відбулася атака безпілотників на НПЗ "Пермнефтеоргсинтез" компанії "Лукойл", який входить до десятки найбільших підприємств галузі в РФ. За повідомленнями місцевих каналів, на території заводу зафіксували щонайменше три влучання дронів.