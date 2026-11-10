Українські дрони вивели з ладу близько 30% потужностей російських НПЗ – Reuters

Українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських нафтопереробних заводів, які забезпечували близько 30% переробки нафти. За останній тиждень удари порушили роботу дев'яти з 35 найбільших НПЗ Росії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters, з посиланням на галузеві джерела.

Скільки потужностей втратили російські НПЗ

За даними джерел, сумарна добова потужність заводів, пошкоджених українськими дронами з кінця жовтня, становить близько 300 тис. тонн нафти, або 2,2 млн барелів. Це приблизно третина від загальної потужності первинної переробки нафти в Росії, яка оцінюється у 930 тис. тонн на добу.

Наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли близько 700 тис. тонн нафти, або 5 млн барелів на добу. За оцінками аналітиків, через атаки фактичний обсяг переробки може скоротитися на 200 тис. тонн на добу.

Серед пошкоджених підприємств — нафтопереробні заводи в Рязані, Ярославлі та Поволжі. Зокрема 9 листопада український безпілотник атакував завод у Кіришах. Це другий за величиною нафтопереробний завод Росії. Після нічного удару на підприємстві спалахнула пожежа.

Удари по НПЗ

5 листопада дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – Рязанський НПЗ. Після удару на підприємстві виникла масштабна пожежа.

3 листопада дрони атакували нафтопереробний завод "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославський області, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.

До цього українські військові атакували три нафтопереробні заводи в Росії. Разом ці підприємства забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Зауважимо, станом на кінець вересня 2026 року українські військові вивели з експлуатації 15 із 38 основних російських НПЗ. Ще 12 підприємств скоротили виробництво нафтопродуктів, а загальні обсяги переробки на цих НПЗ зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.