Украинские дроны вывели из строя около 30% мощностей российских НПЗ – Reuters

Украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивавших около 30% переработки нефти. За последнюю неделю удары нарушили работу девяти из 35 крупнейших НПЗ России.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отраслевые источники.

Сколько мощностей потеряли российские НПЗ

По данным источников, суммарная суточная мощность заводов, поврежденных украинскими дронами с конца октября, составляет около 300 тыс. тонн нефти или 2,2 млн баррелей. Это около трети от общей мощности первичной переработки нефти в России, которая оценивается в 930 тыс. тонн в сутки.

В конце октября российские НПЗ перерабатывали около 700 тыс. тонн нефти или 5 млн баррелей в сутки. По оценкам аналитиков, из-за атак фактический объем переработки может сократиться на 200 тыс. тонн в сутки.

Среди поврежденных предприятий – нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Ярославле и Поволжье. В частности, 9 ноября украинский беспилотник атаковал завод в Киришах. Это второй по величине нефтеперерабатывающий завод России. После ночного удара на предприятии вспыхнул пожар.

Удары по НПЗ

5 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанский НПЗ. После удара на предприятии возник масштабный пожар.

3 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, один из пяти крупнейших в России. На предприятии, которое поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники, вспыхнул пожар.

До этого украинские военные атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России. Итого эти предприятия обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Отметим, с таном на конец сентября 2026 года украинские военные вывели из эксплуатации 15 из 38 основных российских НПЗ. Еще 12 предприятий сократили производство нефтепродуктов, а общие объемы переработки этих НПЗ уменьшились на 55,4% по сравнению с началом года.