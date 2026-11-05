Дрони атакували один із найбільших НПЗ у Росії: зафіксовано щонайменше шість влучань (ФОТО, ВІДЕО)

У ніч проти 5 листопада дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – Рязанський НПЗ. Після удару на підприємстві виникла масштабна пожежа.

Як пише Dilo, про це повідомляють Astra, Exilenova+ і Supernova+.

Деталі атаки

Близько 02:00 у Рязанській області оголосили загрозу атаки безпілотників. Після цього місцеві жителі повідомили про численні вибухи, роботу протиповітряної оборони та звуки дронів.

Спершу була інформація про удари по аеродрому Дягілево, який розташований неподалік. Однак згодом уточнили, що прилетіло саме по Рязанському НПЗ.

Зазначається, що на НПЗ спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Зафіксовано щонайменше 6 влучань по об'єкту.

На кадрах видно, що в районі промислової зони НПЗ відбуваються вибухи.

Про Рязанський НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод належить російській нафтовій компанії "Роснефть" і є третім за потужністю НПЗ в Росії, переробляючи близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод розташований у Рязані і має важливе значення для забезпечення паливом Москви та інших регіонів центральної частини Росії.

Підприємство випускає автомобільний бензин різних марок, дизельне паливо, авіаційну гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

Це не перша атака на підприємство. Після удару дронів 15 жовтня 2026 року на заводі спалахнула пожежа та було призупинено роботу основної установки первинної переробки нафти (АТ-6 / CDU-6).

Удари по НПЗ

3 листопада дрони атакували нафтопереробний завод "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославський області, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.

До цього українські військові атакували три нафтопереробні заводи в Росії. Разом ці підприємства забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Нові удари ЗСУ по російських нафтопереробних потужностях можуть знову спровокувати дефіцит бензину в Росії.