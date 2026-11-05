Дизельна угода Трампа з Путіним зазнає краху: танкери, які прямували до США, змінили курс

Два з трьох нафтових танкерів, що прямували в США, з російським паливом змінили курс, поставивши під загрозу укладену раніше угоду між главою Білого дому Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним з купівлі та імпорту російського дизельного палива.

Як пише Dilo, про це повідомило видання Financial Times.

Танкери змінили курс

Зазначається, що російський танкер Talisman і танкер Leruo, що належить гонконгській компанії, під прапором Сьєрра-Леоне більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення.

З 2 листопада Leruo змінив курс на Бразилію, а Talisman вийшов у Середземне море і зараз знаходиться біля берегів Алжиру, поширюючи сигнал "for orders" (з англ. - "Чекає розпоряджень") - це означає, що вантаж поки немає підтвердженого покупця або порту призначення. Обидва танкери перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Третій танкер Agioi Fanendes, що належить грецькій судноплавній компанії Eastern Mediterranean Maritime, продовжує рух у бік США, проте також передає сигнал "for orders".

"Танкер має прибути до Нью-Йорка у ці вихідні. Однак, враховуючи очевидну обережність американських покупців через регуляторні, законодавчі та санкційні ризики, не стане здивуванням, якщо і цей танкер змінить курс, відмовившись від заходу в США", - заявив аналітик компанії Kpler Метт Сміт.

Тим часом підсанкційний танкер Beast, що належить компаніям із Сейшельських островів, завантажився у російському порту Приморськ 27 жовтня і продовжує тримати курс до атлантичного узбережжя США, зазначає FT.

Зауважимо, представники адміністрації президента США Дональда Трампа непублічно заохочують американські компанії приймати партії російського дизельного пального, які прямують до Сполучених Штатів. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат.

Також демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.