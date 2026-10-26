У США готують розслідування дизельної угоди Трампа з Путіним: що перевірять

Провідні демократи в Конгресі США, які готуються обійняти ключові посади наступного року, звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Axios.

Розслідування угоди президента Дональда Трампа з Москвою стане головним пріоритетом для законодавців у разі повернення контролю над однією або обома палатами Конгресу.

Нові вимоги демонструють, що парламентські запити вийдуть далеко за межі Білого дому та зачеплять керівництво фінансового та інфраструктурного секторів.

У листі наголошується, що будь-який імпорт російського дизеля до США викликає серйозні правові питання і може стати підставою для судових позовів та розслідувань.

Законодавці застерігають про загрозу нацбезпеці

Адресатами офіційного листа від законодавців стали найбільші установи Волл-стріт, зокрема JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs та Morgan Stanley. Аналогічні попередження отримали й адміністрації портів Х'юстон, Бомонт, Корпус-Крісті та Нью-Йорк/Нью-Джерсі.

Конфлікт виник після того, як Трамп заявив про домовленість щодо виведення російського експорту на світові та американські ринки, а Міністерство фінансів США скасувало відповідні санкції.

Критики та законодавці наголошують, що це прямо суперечить двопартійному закону 2022 року про заборону імпорту російської нафти, газу та нафтопродуктів. У листі підкреслюється, що можливий імпорт дизеля фінансуватиме жорстоку та незаконну війну Росії проти України, хоча Мінфін США продовжує наполягати на законності угоди.

Сенатори вимагають зберегти всі контракти та транспортні записи

Законодавці закликають банки та порти повністю зупинити купівлю, транспортування, імпорт, розвантаження, зберігання, фінансування або розповсюдження російського дизельного пального в США, а також не сприяти подібним угодам на інших ринках.

Посилаючись на май майбутній нагляд з боку Конгресу, документ зобов'язує фінансові та портові установи зберегти широкий спектр матеріалів, пов'язаних із пропонованими або фактичними транзакціями.

Це стосується контрактів, транспортних документів, записів про судна, а також будь-якого листування з постачальниками, посередниками та урядовцями США. Законодавці очікують від одержувачів підтвердження збереження матеріалів та детальної інформації про угоди з РФ вже до середи

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп оголосив, що Росія негайно експортує 300 000 метричних тонн, або 2,25 мільйона барелів пального, у листопаді відправить 500 000 тонн, а відразу після цього — ще 1 мільйон тонн.

10 жовтня Трамп провів переговори з Путіним, за підсумками яких заявив про домовленості щодо масштабного експорту російського дизельного пального на ринок США та світу, після чого Мінфін США призупинив дію санкцій.

Водночас, на думку аналітиків, угода президента Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного палива на світові ринки навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. Обіцяні обсяги занадто малі, аби подолати глобальний дефіцит.