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Світові ціни на дизель залишаються рекордними: чому угода Трампа з Росією не спрацює

дизель
У Росії немає достатньо дизелю для виконання угод із США / Depositphotos

Угода президента Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного палива на світові ринки навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. Ринкові спостерігачі та аналітики зазначають, що обіцяні обсяги занадто малі, аби подолати глобальний дефіцит.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Ціни на дизель досягли рекордних максимумів під час військового конфлікту США та Ізраїлю проти Ірану. Це створює політичні ризики для Трампа та Республіканської партії перед проміжними виборами до Конгресу.

Великі обіцянки проти жорсткої економіки

Трамп заявив про негайний експорт Росією 300 тисяч тонн палива з подальшим збільшенням поставок. Проте роздрібні ціни в США перевищують 6 доларів за галон, і експерти сумніваються в ефективності заходу.

За оцінками компанії Kpler, для відчутного падіння цін ринку потрібно додатково 400 тисяч барелів на день, тоді як початкові російські поставки забезпечать лише близько 73 тисяч барелів на добу.

Ситуацію ускладнює плутанина щодо пунктів призначення: спочатку йшлося про ринок США, але пізніше в Білому домі уточнили, що вантажі підуть на світовий ринок. Наразі деякі російські танкери вже перенаправлено до Туреччини та Бразилії.

Росія не має надлишків для експорту

Здатність Росії виконати обіцянки викликає великі сумніви. За оцінками аналітиків Braemar, до 45% російських нафтопереробних потужностей наразі не працюють, зокрема через відновлення атак України на НПЗ.

Країна виробляє близько 1,4 мільйона барелів на день і майже все споживає всередині, не маючи надлишків для експорту.

Додатковим бар'єром стали високі фрахтові ставки та логістичні ризики в Чорному морі.

Багато судновласників неохоче беруть російський дизель, побоюючись токсичності таких вантажів для інших західних клієнтів, адже санкції Європи та інших країн залишаються чинними.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального, після чого Мінфін США тимчасово послабив відповідні санкційні обмеження. Згодом американські сенатори заявили, що дозвіл на імпорт російського пального може суперечити ухваленій Конгресом у 2022 році забороні.

Раніше Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на пальне через удари по російських НПЗ. Президент США вчергове заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі, а не блокування Ормузької протоки.

Автор:
Тетяна Бесараб

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