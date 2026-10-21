Навіщо США російський дизель: перший танкер покриє менш ніж дві години попиту

Росія 22 жовтня планує відправити до США першу партію дизельного пального обсягом 40 тис. тонн. Водночас цього вантажу вистачить менш ніж на дві години американського споживання дизеля, тоді як самі США щодоби експортують значно більше пального, ніж привезе танкер.

Як інформує Dilo, про це пише "Уніан" з посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Олександра Новака.

За словами Новака, контракт з американськими партнерами перебуває на завершальній стадії, а після першої партії мають відбутися наступні поставки.

Росія заявляє про готовність негайно поставити понад 300 тис. тонн дизельного пального, ще 500 тис. тонн — у листопаді та близько 1 млн тонн надалі.

Скільки для США означають 40 тисяч тонн

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк звернув увагу, що 40 тис. тонн дизеля — це приблизно 300 тис. барелів.

США споживають близько 4 млн барелів дизельного пального на добу. Відповідно, російська партія покриває менш ніж дві години внутрішнього попиту.

При цьому Сполучені Штати самі експортують близько 1,5 млн барелів дизеля на добу. Обсяг першого російського танкера відповідає приблизно 4,5 годиним американського експорту.

"Поки танкер дістанеться місця призначення, США встигнуть відвантажити за кордон понад 4 млн тонн власного дизельного пального. Це в сто разів більше, ніж він привезе", — зазначив Власюк.

За його словами, шлях танкера з російської Усть-Луги до американських терміналів займає приблизно 2,5–3 тижні.

Росія відновлює експорт дизеля

9 жовтня Росія скасувала власну заборону на експорт дизельного пального, яку запроваджувала через дефіцит на внутрішньому ринку після українських атак на нафтопереробні заводи.

Цьому передували домовленості між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля на світові ринки та тимчасового послаблення американських санкцій.

За даними Kpler і LSEG, від початку року Росія експортувала в середньому близько 345 тис. барелів дизеля на добу — на 41% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп домовився з Путіни про постачання російського дизельного пального, після чого Мінфін США тимчасово послабив відповідні санкційні обмеження. Згодом американські сенатори заявили, що дозвіл на імпорт російського пального може суперечити ухваленій Конгресом у 2022 році забороні.