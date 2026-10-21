Зачем США российский дизель: первый танкер покроет менее двух часов спроса

Россия 22 октября планирует отправить в США первую партию дизельного горючего в объеме 40 тыс. тонн. В то же время этого груза хватит менее чем на два часа американского потребления дизеля, тогда как сами США ежесуточно экспортируют гораздо больше горючего, чем привезет танкер.

Как сообщает Dilo, об этом пишет "Униан" со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам Новака, контракт с американскими партнерами находится на завершающей стадии, а после первой партии предстоят следующие поставки.

Россия заявляет о готовности немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного горючего, еще 500 тыс. тонн — в ноябре и около 1 млн. тонн в дальнейшем.

Сколько для США означает 40 тысяч тонн

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк обратил внимание, что 40 тыс. тонн дизеля — это примерно 300 тыс. баррелей.

США потребляют около 4 млн баррелей дизельного горючего в сутки. Соответственно, российская партия покрывает менее двух часов внутреннего спроса.

При этом Соединенные Штаты сами экспортируют около 1,5 млн. баррелей дизеля в сутки. Объем первого российского танкера соответствует примерно 4,5 часа американского экспорта.

"Пока танкер доберется до места назначения, США успеют отгрузить за границу более 4 млн тонн собственного дизельного горючего. Это в сто раз больше, чем он привезет", — отметил Власюк.

По его словам, путь танкера из российской Усть-Луги в американские терминалы занимает примерно 2,5–3 недели.

Россия возобновляет экспорт дизеля

9 октября Россия отменила свой запрет на экспорт дизельного горючего, который вводила из-за дефицита на внутреннем рынке после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Этому предшествовали договоренности между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным по поводу поставки российского дизеля на мировые рынки и временного ослабления американских санкций.

По данным Kpler и LSEG, с начала года Россия экспортировала в среднем около 345 тыс. баррелей дизеля в сутки – на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, 9 октября Трамп договорился с Путиной о поставках российского дизельного горючего, после чего Минфин США временно ослабил соответствующие санкционные ограничения. Впоследствии американские сенаторы заявили, что разрешение на импорт российского горючего может противоречить принятому Конгрессом в 2022 году запрету.