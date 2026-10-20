У Трампа придумали, как вывести часть танкеров "теневого флота" России из-под санкций, формально не отменяя их

Администрация президента США Дональда Трампа запустила процедуру, которая позволит части подпадающих под санкции танкеров вернуться к легальным перевозкам нефти. Однако Вашингтон уверяет, что "не отменяет санкции" против судов, ранее перевозивших нефть из России и Ирана.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает Bloomberg.

Он рассказал, что администрация США разрешила продавать подсанкционные танкеры, чтобы новые владельцы могли использовать их для легальных перевозок.

По оценке министра энергетики США сейчас под санкциями находятся около 1600 судов, поэтому соответствующая инициатива может добавить в легальный флот десятки или даже сотни судов, снижая тем самым стоимость перевозок.

Причем мнение о том, что США, таким образом, фактически просто отменяют санкции, Райт отверг, уточнив, что новые владельцы танкеров больше не будут перевозить подсанкционную нефть.

"Мы переведем часть судов из того, что я называю "флотом плохих парней", во "флот хороших парней". Они больше не будут перевозить нефть, которая подпадает под санкции", - подчеркнул министр энергетики США.

Как отмечает Bloomberg, инициатива появилась на фоне роста стоимости морских перевозок из-за войны на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива. По данным агентства, перевозка нефти из Персидского залива в Восточную Азию подорожала более чем в шесть раз по сравнению с периодом до конфликта.

Ранее Reuters писал, ссылаясь на источники, что администрация Трампа изучает возможность отменить санкции против судов так называемого "теневого флота", перевозившего нефть из России и Ирана.

Что такое "теневой флот"

Это сеть танкеров, которые Россия использует для экспорта нефти в обход санкций, эмбарго и установленного ценового потолка ($60 за баррель). Фактически речь идет о "флот-призраке", позволяющем продавать сырье покупателям, готовым игнорировать ограничения.

Такие суда часто нарушают международные морские нормы: скрывают информацию о владельцах, перегружают нефть в открытом море и избегают контроля.

Точное количество судов неизвестно, однако по оценкам, речь идет о более чем 1500 танкерах. Среди них около 340 – ключевые, а примерно 65 формируют ядро системы. Более 600 судов уже находятся под санкциями.

Отметим, что российский "теневой флот" остается ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, однако все чаще сталкивается с задержаниями судов, санкциями против капитанов и ростом расходов. Удается Западу реально давить на нефтяные доходы Кремля, почему танкеры до сих пор не блокируют массово и какие новые ограничения готовятся читайте в материале Dilo.