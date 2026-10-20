У Трампа вигадали, як вивести частину танкерів "тіньового флоту" Росії з-під санкцій, формально не скасовуючи їх

Адміністрація президента США Дональда Трампа запустила процедуру, яка дозволить частині танкерів, що підпадають під санкції, повернутися до легальних перевезень нафти. Однак Вашингтон запевняє, що "не скасовує санкції" проти судів, які раніше перевозили нафту з Росії та Ірану.

Як пише Dilo, про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє Bloomberg.

Він розповів, що адміністрація США дозволила продавати підсанкційні танкери, щоб нові власники могли використовувати їх для легальних перевезень.

За оцінкою міністра енергетики США, зараз під санкціями перебувають близько 1600 суден, тому відповідна ініціатива може додати до легального флоту десятки або навіть сотні суден, знижуючи тим самим вартість перевезень.

Причому думка про те, що США таким чином фактично просто скасовують санкції, Райт відкинув, уточнивши, що нові власники танкерів більше не перевозитимуть підсанкційну нафту.

"Ми переведемо частину судів із того, що я називаю "флотом поганих хлопців", до "флоту хороших хлопців". Вони більше не перевозитимуть нафту, яка підпадає під санкції", – наголосив міністр енергетики США.

Як зазначає Bloomberg, ініціатива з'явилася на тлі зростання вартості морських перевезень через війну на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки. За даними агенства, перевезення нафти з Перської затоки до Східної Азії подорожчало більш ніж у шість разів порівняно з періодом до конфлікту.

Раніше Reuters писав, посилаючись на джерела, що адміністрація Трампа вивчає можливість скасувати санкції проти суден так званого "тіньового флоту", які перевозили нафту з Росії та Ірану.

Що таке "тіньовий флот"

Це мережа танкерів, які Росія використовує для експорту нафти в обхід санкцій, ембарго та встановленої цінової стелі ($60 за барель). Фактично йдеться про "флот-привид", що дозволяє продавати сировину покупцям, готовим ігнорувати обмеження.

Такі судна часто порушують міжнародні морські норми: приховують інформацію про власників, здійснюють перевантаження нафти у відкритому морі та уникають контролю.

Точна кількість суден невідома, однак за оцінками, йдеться про понад 1500 танкерів. Серед них близько 340 — ключові, а приблизно 65 формують ядро системи. Понад 600 суден уже перебувають під санкціями.

Зауважимо, російський "тіньовий флот" залишається ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, однак дедалі частіше стикається із затриманнями суден, санкціями проти капітанів та зростанням витрат. Чи вдається Заходу реально тиснути на нафтові доходи Кремля, чому танкери досі не блокують масово та які нові обмеження готуються — читайте в матеріалі Dilo.