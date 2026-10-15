Трамп хоче послабити санкції проти "тіньового флоту" Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає варіант послаблення санкцій для танкерів російського тіньового флоту, що перевозили нафту з РФ, Ірану й Венесуели. Таким чином США хочуть знизити рекордні ціни на фрахт

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Навіщо США послаблення санкцій

Так, у Вашингтоні хочуть дозволити підсанкційним танкерам РФ возити "легальну нафту" – сировину, проти якої США не запроваджували санкцій, тобто не російську чи іранську нафту.

Зазначається, що зацікавлені у фрахтуванні таких танкерів компанії повинні будуть подавати відповідні заявки до Міністерства фінансів США. Ініціатива покликана збільшити обсяги експорту нафти та пального з регіону Перської затоки.

Пом'якшення обмежень «може вивільнити невелику кількість додаткових танкерів для човникових рейсів» в Ормузькій протоці, але це навряд чи призведе до повсюдного зниження ставок фрахту, оскільки страховики, як і раніше, будуть зобов'язані дотримуватись норм ЄС та Великобританії, сказали Reuters джерела.

Про ці плани також повідомляв міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до учасників Світового нафтового конгресу в Ер-Ріяді.

У американському Міністерстві енергетики запевняють, що послаблення санкцій не створить для Росії додаткових можливостей продавати нафту та нафтопродукти.

Однак Reuters звертає увагу, що Дональд Трамп прагне прискорити постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Тому це може спонукати американські відомства дозволити його перевезення такими танкерами.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.

Що таке "тіньовий флот"

Це мережа танкерів, які Росія використовує для експорту нафти в обхід санкцій, ембарго та встановленої цінової стелі ($60 за барель). Фактично йдеться про "флот-привид", що дозволяє продавати сировину покупцям, готовим ігнорувати обмеження.

Такі судна часто порушують міжнародні морські норми: приховують інформацію про власників, здійснюють перевантаження нафти у відкритому морі та уникають контролю.

Точна кількість суден невідома, однак за оцінками, йдеться про понад 1500 танкерів. Серед них близько 340 — ключові, а приблизно 65 формують ядро системи. Понад 600 суден уже перебувають під санкціями.

Зауважимо, російський "тіньовий флот" залишається ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, однак дедалі частіше стикається із затриманнями суден, санкціями проти капітанів та зростанням витрат. Чи вдається Заходу реально тиснути на нафтові доходи Кремля, чому танкери досі не блокують масово та які нові обмеження готуються — читайте в матеріалі Dilo.