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Сенатори США заявили, що дозвіл Трампа на імпорт дизелю РФ суперечить законодавству

сенат США
Сенатори від обох партій заявили, що дозвіл Трампа на імпорт російського дизпалива суперечить закону / Depositphotos

Сім сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству. Вони закликали президента негайно скасувати його.

Як пише Dilo, відповідну заяву опублікувала пресслужба Комітету Сенату США з міжнародних відносин. 

Її підписали демократка Джин Шахін та ще шість сенаторів від обох партій: Сьюзан Коллінз — республіканка від Мену, Річард Блументаль — демократ від Коннектикуту, Ліза Мурковскі — республіканка від Аляски, Рон Вайден — демократ від Орегону, Том Тілліс — республіканець від Північної Кароліни та Джон Кертіс — республіканець від Юти.

Незаконність імпорту російського дизельного пального

У заяві сенатори нагадали, що у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.

"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування свого рішення, як того вимагає законодавство. Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних громадян. Адміністрація має негайно змінити курс", - підкреслюють сенатори в заяві.

У Конгресі готують відповідь Трампу за закупівлю дизелю в Путіна

Американські законодавці готують новий двопартійний законопроєкт, який буде спрямований на заборону будь-яких закупівель російської нафти.

Про це в соцмережі Х повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік. За його словами, документ називатиметься "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".

"Його винесуть на розгляд пленарного засідання в порядку позачергового розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю голосів", – зазначив конгресмен.

Водночас інший конгресмен – Дон Бейкон – вважає, що рішення президента США Дональда Трампа про закупівлю російського дизелю виглядає як слабкість. Політик наголосив, що низка республіканців категорично з цим рішенням не згодні.

"Я вважаю це серйозною помилкою. Це виглядає як слабкість: президент іде назустріч Путіну, який є диктатором і воєнним злочинцем. Ми маємо стояти на боці України, демократії, в яку вторглися та міста якої бомблять", – пояснив він в коментарі "Українській правді".

Говорячи про новий двопартійний законопроєкт, він акцентував, що ця ініціатива допоможе показати: Конгрес США стоїть на боці України, а не Росії. Він каже, що підтримає нову ініціативу щодо російської нафти.

"Чесно кажучи, настав час поставити президента в незручне становище. Те, що він робить, – ганьба для нашої країни, і я не боюся цього казати", – резюмував Дон Бейкон.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Автор:
Світлана Манько

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