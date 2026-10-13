Україні треба гроші: ЄС розглядає використання заморожених російських активів

Європейський Союз знову розглядає можливість використати заморожені російські активи на тлі дефіциту фінансування України у 2027 році.

Як пише Dilo, про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, Україна потребує фінансової підтримки, а Росія не демонструє ознак готовності до миру. Тому Євросоюз має шукати джерела фінансування, які допоможуть Україні вистояти.

Каллас розповіла, що міністри закордонних справ країн ЄС повернулися до обговорення заморожених російських активів як джерела покриття дефіциту фінансування України у 2027 році.

Голова дипломатії ЄС наголосила, що найлогічніше, щоб саме Росія відшкодовувала завдані нею збитки.

"І саме тому заморожені активи знову на столі переговорів. Важливо, щоб це питання не було знято зі столу, поки ми думаємо про різні інструменти для покриття фінансового дефіциту", - підкреслила Каллас.

Вона додала, що обговорення триватиме, зокрема щодо розподілу ризиків між державами-членами.

ЄС відновив роботу над планом передачі Україні заморожених російських активів

Європейська комісія розпочала пошук нових варіантів організації репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів і прагне знайти такий спосіб, який би зняв заперечення Бельгії і отримав політичну підтримку всіх країн блоку.

Один із варіантів передбачає передачу російських рахунків у бельгійському депозитарії Euroclear, де знаходяться майже всі заморожені активи, та інших фінансових установ Європи в спеціальну окрему структуру.

Це дозволить перевести як активи, так і пов'язані з ними зобов'язання під контроль ЄС, забезпечивши Бельгії та Euroclear захист від правових ризиків.

Такий план нещодавно підтримали колишній міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер та Наталі Луазо, депутат Європарламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона. За нього також висловилися міністр фінансів України Сергій Марченко та 122 депутати Європарламенту у своєму листі до лідерів ЄС.

Раніше у Бельгії заявили, що не підтримують перенесення заморожених російських активів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", — зазначив він.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.