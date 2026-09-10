Понад 120 євродепутатів вимагають передати Україні €200 млрд активів РФ

Група зі 122 депутатів Європейського парламенту надіслала відкритий лист лідерам ЄС із вимогою терміново спрямувати 200 млрд євро заморожених російських активів на підтримку України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Kyiv Independent.

Ініціаторка звернення, шведська євродепутатка Карін Карлсбро, наголосила, що Україні вже зараз потрібне значне довгострокове фінансування. За її словами, передача цих коштів суттєво розширить фінансові можливості Європи та покаже Москві, що час працює не на користь Росії. Також ЄС має домогтися, щоб саме РФ заплатила за всі спричинені руйнування.

Як пропонують обійти юридичні ризики

Спробу використати російські кошти обговорювали ще у 2025 році, але тоді рішення заблокувала Бельгія через острах судових позовів від Москви. Саме в Бельгії, у депозитарії Euroclear, лежить левова частка заморожених у Євросоюзі активів РФ — приблизно 180 млрд євро.

Щоб зняти тягар із Брюсселя, парламентарі запропонували створити спеціальний фінансовий інструмент на рівні всього Євросоюзу:

Спільний захист: російські рахунки пропонують перевести під пряме управління окремого органу ЄС, який візьме на себе всі судові спори перед російським центробанком;

Розподіл відповідальності: такий механізм зніме одноосібні ризики з Бельгії та розділить юридичні наслідки порівну між усіма країнами блоку;

Вимога до Єврокомісії: депутати вимагають від керівництва ЄС негайно підготувати офіційний юридичний проєкт цього рішення, про який раніше також заявляв міністр фінансів України Сергій Марченко.

Паралельно ініціативна група євродепутатів проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Франція тримає 19 млрд євро російських грошей — це другий показник у Європі після Бельгії, і Париж також поділяє частину побоювань щодо можливих позовів.

Раніше Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція закликали Єврокомісію знову розглянути можливість використання заморожених російських активів у Євросоюзі, оскільки "немає жодних ознак того, що Росія готова припинити агресію".

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

Раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.