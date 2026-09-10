Более 120 евродепутатов требуют передать Украине €200 млрд. активов РФ

Группа из 122 депутатов Европейского парламента направила открытое письмо лидерам ЕС с требованием срочно направить 200 млрд евро замороженных российских активов в поддержку Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Kyiv Independent.

Инициатор обращения, шведская евродепутат Карин Карлсбро, подчеркнула, что Украине уже сейчас нужно значительное долгосрочное финансирование. По ее словам, передача этих средств существенно расширит финансовые возможности Европы и покажет Москве, что время работает не в пользу России. Также ЕС должен добиться, чтобы именно РФ заплатила за все вызванные разрушения.

Как предлагают обойти юридические риски

Попытку использовать российские средства обсуждали еще в 2025 году, но тогда решение заблокировала Бельгия из-за боязни судебных исков от Москвы. Именно в Бельгии, в депозитарии Euroclear, лежит львиная доля замороженных в Евросоюзе активов РФ – примерно 180 млрд евро.

Чтобы снять бремя с Брюсселя, парламентарии предложили создать специальный финансовый инструмент на уровне всего Евросоюза:

Совместная защита: российские счета предлагают перевести под прямое управление отдельного органа ЕС, который возьмет все судебные споры перед российским центробанком;

Раздел ответственности: такой механизм снимет единоличные риски из Бельгии и разделит юридические последствия поровну между всеми странами блока;

Требование к Еврокомиссии: депутаты требуют от руководства ЕС немедленно подготовить официальный юридический проект этого решения, о котором ранее также заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Параллельно инициативная группа евродепутатов проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Франция держит 19 млрд евро российских денег — это второй показатель в Европе после Бельгии, и Париж также разделяет часть опасений по поводу возможных исков.

Ранее Нидерланды, Польша, Испания, Швеция призвали Еврокомиссию снова рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в Евросоюзе, поскольку "нет никаких признаков того, что Россия готова прекратить агрессию".

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.