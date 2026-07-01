Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, подал в суд на Центробанк РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится основная часть замороженных российских активов, подал иск против Центрального банка Российской Федерации в Брюссельский суд по предпринимательству, требуя признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Brussels Times.

15 мая московский суд обязал Euroclear выплатить около 220 миллиардов евро компенсации. Учреждение сохраняет примерно 200 млрд евро российских активов, заблокированных из-за санкций, введенных Европейским Союзом после полномасштабного вторжения России в Украину.

Впрочем, Euroclear настаивает, что у московского суда не было юрисдикции для рассмотрения этого дела. Адвокат компании в комментарии L'Echo назвал процесс, проходивший в закрытом режиме, "несправедливым" и "показательным судилищем".

В Euroclear считают, что рассматривать это дело может только суд в Бельгии. Юристы учреждения также заявляют, что иск российской стороны неприемлем.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что решение Московского арбитражного суда в пользу Центрального банка РФ не имеет юридической силы, а деньги остаются заблокированными .

Кроме того, у российских судебных решений нет юридической силы на территории Евросоюза. Европейское законодательство прямо защищает Euroclear от ответственности за исполнение санкционного режима ЕС.

Поэтому решение российского суда выглядит скорее политическим и символическим шагом, чем реальным механизмом возврата средств.

Чего требует РФ от Euroclear

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.