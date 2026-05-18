Россия требует 249 млрд долларов компенсации за замороженные активы: детали дела

Московский суд поддержал иск Центрального банка России о взыскании с бельгийского депозитария Euroclear ущерба на сумму 249 млрд долларов за замороженные российские активы.

Отмечается, что иск был подан в декабре 2025 в ответ на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для обеспечения кредита Украине.

Адвокаты Euroclear подчеркнули, что компания "решительно оспаривает" решение московского суда, а право на справедливый суд было нарушено, из-за чего бельгийский депозитарий подаст апелляцию.

В Центральном банке РФ отметили, что приветствуют решение суда, "признавшего действия Euroclear незаконными".

Там добавили, что продолжат оспаривать шаги ЕС по суверенным активам РФ.

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в 2022 году. Большинство этих средств (около 190 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear.

Кроме того, Euroclear столкнулся с многочисленными судебными процессами в российских судах. Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.