Росія подала в суд на Euroclear через "репараційний кредит" Україні за рахунок заморожених активів

Банк Росії подає позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Центробанку РФ

Зазначається, що позов "про стягнення заподіяних Банку Росії збитків" буде поданий до Арбітражного суду Москви.

"Діями депозитарію Euroclear Банку Росії була заподіяна шкода, обумовлена ​​неможливістю розпорядження грошовими коштами і цінними паперами, що належать Банку Росії", — йдеться у повідомленні.

До чого Euroclear

Активи російського Центробанку на суму близько 260 мільярдів євро було заморожено у західних країнах після початку повномасштабного вторгнення військ Росії до України у 2022 році. Більшість цих коштів (близько 190 мільярдів) зберігається в Бельгії на рахунках депозитарію Euroclear.

Згідно з ідеєю "репараційного кредиту", Європа надасть Україні кредит на 140 мільярдів євро під заставу активів Росії, заморожених у ЄС. Україна має погасити кредит, коли війна закінчиться і Росія погодиться компенсувати завдані збитки. Після цього Єврокомісія поверне гроші Euroclear і Росія знову зможе їх використати.

Своєю чергою бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених активів РФ, попередив ЄС про ризики їх використання для так званого "репараційного кредиту"на суму 140 млрд євро для України.

Також очільниця депозитарію Валері Урбен заявляла, що Euroclear буде позиватися до Європейської комісії, якщо та вирішить примусово вилучити на користь України розміщені в установі активи центрального банку Росії загальним обсягом 180 млрд євро.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.