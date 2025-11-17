Euroclear подасть до суду, якщо ЄС конфіскує заморожені активи РФ для "репараційного кредиту" Україні

Розташований у Брюсселі фінансовий депозитарій Euroclear буде позиватися до Європейської комісії, якщо та вирішить примусово вилучити на користь України розміщені в установі активи центрального банку Росії загальним обсягом 180 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це гендиректорка депозитарію Валері Урбен заявила в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, передає Deutsche Welle.

Вона переконана, що конфіскація заморожених російських активів, левова частка яких зберігається в Euroclear, суперечитиме міжнародному праву щодо суверенітету державних активів. Урбен вважає, що Росія тоді може розпочати судовий процес.

Відповідно, якщо рішення відносно вилучення активів РФ все ж таки буде прийнято керівництвом Євросоюзу, Euroclear буде оскаржувати його у судовому порядку.

"Є закони. Залежно від того, як це виглядатиме юридично, ми вирішимо, що ми можемо і хочемо зробити", - сказала Урбен французьким журналістам.

Вона додала, що не виключає можливості судового позову проти європейських інституцій, визнаючи при цьому, що її команди ще не підготували справу.

"Найважливішим для Euroclear є авторитет і довіра. Ми є важливою ланкою, яка має залишатися непохитною для стабільності фінансових ринків", - наголосила Урбен.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Наступна зустріч на тему "репараційного кредиту" запланована на 18-19 грудня.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.