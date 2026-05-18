Європа – Кавказ – Азія: Україна підписала угоду про Єдиний транзитний дозвіл для вантажних перевезень

Україна підписала багатосторонню угоду, яка впроваджує Єдиний транспортний дозвіл ТРАСЕКА для міжнародних автомобільних перевезень територією п'яти держав-учасниць коридору Європа – Кавказ – Азія.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністрства розвитку громад та територій України.

Офіційне підписання документа відбулося в межах 18-го щорічного засідання Міжурядової Комісії ТРАСЕКА, яке проходило в місті Астана на території Республіки Казахстан.

Від імені України міжнародний документ в онлайн-форматі підписав тимчасово повірений у справах України в Республіці Казахстан. Окрім української сторони, підписи під текстом угоди поставили повноважні представники ще чотирьох держав: Азербайджану, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Укладена угода нормативно закріплює перехід на єдиний електронний документ. Він використовуватиметься під час виконання міжнародних автомобільних вантажних перевезень транспортними шляхами держав, які є офіційними учасницями логістичного коридору Європа — Кавказ — Азія. Впровадження цієї цифрової системи покликане спростити митні та логістичні процедури під час перетину кордонів країн-підписантів.

Довідково

ТРАСЕКА (TRACECA — Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) є міжнародною програмою співробітництва у сфері транспорту, яка фінансується Європейським Союзом і спрямована на розвиток транспортного коридору з Європи через Чорне море, Кавказ і Каспійське море до країн Центральної Азії. Генеральний секретаріат Міжурядової комісії ТРАСЕКА розташований у місті Баку, Азербайджан.

Запровадження електронних накладних та єдиних цифрових дозволів відповідає вимогам Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (e-CMR)

