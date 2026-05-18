Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Європа – Кавказ – Азія: Україна підписала угоду про Єдиний транзитний дозвіл для вантажних перевезень

підписання угоди ТРАСЕКА
Україна підписала угоду про запровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА / Міністерство розвитку громад та територій України

Україна підписала багатосторонню угоду, яка впроваджує Єдиний транспортний дозвіл ТРАСЕКА для міжнародних автомобільних перевезень територією п'яти держав-учасниць коридору Європа – Кавказ – Азія.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністрства розвитку громад та територій України.

Офіційне підписання документа відбулося в межах 18-го щорічного засідання Міжурядової Комісії ТРАСЕКА, яке проходило в місті Астана на території Республіки Казахстан.

Від імені України міжнародний документ в онлайн-форматі підписав тимчасово повірений у справах України в Республіці Казахстан. Окрім української сторони, підписи під текстом угоди поставили повноважні представники ще чотирьох держав: Азербайджану, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Укладена угода нормативно закріплює перехід на єдиний електронний документ. Він використовуватиметься під час виконання міжнародних автомобільних вантажних перевезень транспортними шляхами держав, які є офіційними учасницями логістичного коридору Європа — Кавказ — Азія. Впровадження цієї цифрової системи покликане спростити митні та логістичні процедури під час перетину кордонів країн-підписантів.

Довідково

ТРАСЕКА (TRACECA — Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) є міжнародною програмою співробітництва у сфері транспорту, яка фінансується Європейським Союзом і спрямована на розвиток транспортного коридору з Європи через Чорне море, Кавказ і Каспійське море до країн Центральної Азії. Генеральний секретаріат Міжурядової комісії ТРАСЕКА розташований у місті Баку, Азербайджан.

Запровадження електронних накладних та єдиних цифрових дозволів відповідає вимогам Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (e-CMR)

Нагадаємо, 12 травня під час засідання Змішаної комісії в Сараєво було досягнуто домовленості про запуск "транспортного безвізу" з Боснією і Герцеговиною.

Автор:
Тетяна Ковальчук