Потреби України у зовнішньому фінансуванні на два роки сягнули $95 млрд

Україна потребує $95 млрд зовнішнього фінансування / Freepik

Україна потребує 95 млрд доларів зовнішнього фінансування у 2026–2027 роках, при цьому 52 млрд доларів на 2026 рік уже забезпечено.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що міжнародна допомога залишається критично важливою для забезпечення функціонування держави, підтримки макрофінансової стабільності та фінансування ключових соціальних і гуманітарних потреб України.

Міністр також окреслив економічну ситуацію в країні. За його словами, у першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція у квітні після кількох місяців уповільнення знову почала зростати.

Водночас бюджетні надходження демонструють позитивну динаміку. Доходи державного бюджету за перші чотири місяці 2026 року збільшилися на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Окремо глава Мінфіну звернув увагу на необхідність оперативного фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, яка продовжує зазнавати пошкоджень через російські атаки.

Марченко також позитивно оцінив рішення європейських партнерів щодо механізму Ukraine Support Loan (USL), який має стати одним із ключових інструментів підтримки макрофінансової стабільності України у 2026–2027 роках.

Крім того, міністр закликав міжнародних партнерів створити механізми для використання заморожених російських активів на користь України. За підсумками зустрічі учасники відзначили, що Україна зберігає стійкість державних фінансів та продовжує адаптувати економіку до умов війни.

Зауважимо, в НБУ вважають, що в 2026 році очікується надходження в Україну понад $53 млрд міжнародної допомоги, а також близько $42 млрд — у 2027 році та $22 млрд — у 2028-му.

Автор:
Тетяна Гойденко