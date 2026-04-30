Пишний розказав, скільки грошей отримає Україна від партнерів у найближчі три роки

В 2026 році очікується надходження в Україну понад $53 млрд міжнародної допомоги, а також близько $42 млрд — у 2027 році та $22 млрд — у 2028-му.

Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив в ході пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики, передає Delo.ua.

Скільки і від кого отримає Україна

За словами голови Національного банку, в найближчі роки фінансова допомога від міжнародних партнерів України дасть змогу фінансувати дефіцит державного бюджету та підтримувати міжнародні резерви НБУ на високому рівні, що сприятиме забезпеченню стійкості валютного ринку.

Андрій Пишний констатував, що наразі невизначеність щодо зовнішньої підтримки України суттєво знизилася. Він нагадав, що у квітні ЄС розблокував фінансування для України обсягом 90 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan (USL). Надходження першого траншу заплановане на червень.

Очікується й подальше фінансування за програмами Ukraine Facility від ЄС та Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) від країн Групи семи у 2026–2027 роках, а також у межах механізму розширеного фінансування (EFF) від МВФ у 2026–2029 роках.

"Такий рівень зовнішньої підтримки дасть змогу профінансувати усі критичні видатки бюджету та зберігати високий рівень міжнародних резервів — $60-67 млрд у 2026-2028 роках, що забезпечуватиме спроможність НБУ підтримувати стійкість валютного ринку", — запевнив Андрій Пишний.

Скільки грошей потрібно Україні

За оцінками аналітиків Kyiv School of Economics, майже $160 млрд міжнародних грантів і кредитів, які Україна може отримати у 2026–2028 роках, дозволяють повністю забезпечити фінансування державного бюджету до 2028 року попри рекордні воєнні видатки.

Сукупний дефіцит бюджету України у 2026–2028 роках прогнозується на рівні $113,2 млрд. Високі бюджетні потреби зумовлені насамперед оборонними та безпековими видатками, які досягнуть піку у 2026 році на рівні близько $103 млрд.

Водночас нове зовнішнє фінансування, включно з €30 млрд макрофінансової допомоги ЄС та частиною €60 млрд фонду ЄС для розвитку оборонно-промислового потенціалу України, суттєво скорочує фіскальний розрив у $65 млрд, раніше визначений МВФ для 2026–2029 років.

Міжнародна підтримка також пом’якшує вплив структурного торговельного дефіциту, який у 2025 році, за оцінками, сягнув $49 млрд. Очікується, що нові надходження від партнерів дозволять покрити зовнішні фінансові потреби та забезпечити накопичення майже $25 млрд міжнародних резервів у 2025–2028 роках, збільшивши їх обсяг до близько $82 млрд наприкінці 2028 року.