Пышный рассказал, сколько денег получит Украина от партнеров в ближайшие три года

Об этом глава НБУ Андрей Пышный сообщил в ходе пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике, передает Delo.ua.

Сколько и от кого получит Украина

По словам главы Национального банка, в ближайшие годы финансовая помощь от международных партнеров Украины позволит финансировать дефицит государственного бюджета и поддерживать международные резервы НБУ на высоком уровне, что будет способствовать обеспечению устойчивости валютного рынка.

Андрей Пышный констатировал, что в настоящее время неопределенность относительно внешней поддержки Украины существенно снизилась. Он напомнил, что в апреле ЕС разблокировал финансирование для Украины в размере 90 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan (USL). Поступление первого транша запланировано на июнь.

Ожидается также дальнейшее финансирование по программам Ukraine Facility от ЕС и Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) от стран Группы семи в 2026-2027 годах, а также в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) от МВФ в 2026-2029 годах.

Всего в 2026 году ожидается поступление в Украину более $53 млрд международной помощи, а также около $42 млрд — в 2027 году и $22 млрд — в 2028-м.

"Такой уровень внешней поддержки позволит профинансировать все критические расходы бюджета и сохранять высокий уровень международных резервов — $60-67 млрд в 2026-2028 годах, что будет обеспечивать возможность НБУ поддерживать устойчивость валютного рынка", — заверил Андрей Пышный.

Сколько денег нужно Украине

По оценкам аналитиков Kyiv School of Economics, почти $160 млрд международных грантов и кредитов, которые Украина может получить в 2026–2028 годах, позволяют полностью обеспечить финансирование государственного бюджета до 2028 года, несмотря на рекордные военные расходы.

Совокупный дефицит бюджета Украины в 2026–2028 годах прогнозируется на уровне $113,2 млрд. Высокие бюджетные нужды обусловлены прежде всего оборонными и расходами безопасности, которые достигнут пика в 2026 году на уровне около $103 млрд.

В то же время новое внешнее финансирование, включая €30 млрд макрофинансовой помощи ЕС и часть €60 млрд фонда ЕС для развития оборонно-промышленного потенциала Украины, существенно сокращает фискальный разрыв в $65 млрд, ранее определенный МВФ для 2026-2029 годов.

Международная поддержка также смягчает влияние структурного торгового дефицита, который в 2025 году, по оценкам, достиг $49 млрд. Ожидается, что новые поступления от партнеров позволят покрыть внешние финансовые потребности и обеспечить накопление почти $25 млрд международных резервов в 2025–2028 годах, увеличив их объем до около $82 млрд в конце 2008 года.