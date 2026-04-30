Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пышный рассказал, сколько денег получит Украина от партнеров в ближайшие три года

Андрей Пышный
Глава НБУ Андрей Пышный / НБУ

В 2026 году ожидается поступление в Украину более $53 млрд международной помощи, а также около $42 млрд — в 2027 году и $22 млрд — в 2028-м.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный сообщил в ходе пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике, передает Delo.ua.

Сколько и от кого получит Украина

По словам главы Национального банка, в ближайшие годы финансовая помощь от международных партнеров Украины позволит финансировать дефицит государственного бюджета и поддерживать международные резервы НБУ на высоком уровне, что будет способствовать обеспечению устойчивости валютного рынка.

Андрей Пышный констатировал, что в настоящее время неопределенность относительно внешней поддержки Украины существенно снизилась. Он напомнил, что в апреле ЕС разблокировал финансирование для Украины в размере 90 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan (USL). Поступление первого транша запланировано на июнь.

Ожидается также дальнейшее финансирование по программам Ukraine Facility от ЕС и Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) от стран Группы семи в 2026-2027 годах, а также в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) от МВФ в 2026-2029 годах.

Всего в 2026 году ожидается поступление в Украину более $53 млрд международной помощи, а также около $42 млрд — в 2027 году и $22 млрд — в 2028-м.

"Такой уровень внешней поддержки позволит профинансировать все критические расходы бюджета и сохранять высокий уровень международных резервов — $60-67 млрд в 2026-2028 годах, что будет обеспечивать возможность НБУ поддерживать устойчивость валютного рынка", — заверил Андрей Пышный.

Сколько денег нужно Украине

По оценкам аналитиков Kyiv School of Economics, почти $160 млрд международных грантов и кредитов, которые Украина может получить в 2026–2028 годах, позволяют полностью обеспечить финансирование государственного бюджета до 2028 года, несмотря на рекордные военные расходы.

Совокупный дефицит бюджета Украины в 2026–2028 годах прогнозируется на уровне $113,2 млрд. Высокие бюджетные нужды обусловлены прежде всего оборонными и расходами безопасности, которые достигнут пика в 2026 году на уровне около $103 млрд.

В то же время новое внешнее финансирование, включая €30 млрд макрофинансовой помощи ЕС и часть €60 млрд фонда ЕС для развития оборонно-промышленного потенциала Украины, существенно сокращает фискальный разрыв в $65 млрд, ранее определенный МВФ для 2026-2029 годов.

Международная поддержка также смягчает влияние структурного торгового дефицита, который в 2025 году, по оценкам, достиг $49 млрд. Ожидается, что новые поступления от партнеров позволят покрыть внешние финансовые потребности и обеспечить накопление почти $25 млрд международных резервов в 2025–2028 годах, увеличив их объем до около $82 млрд в конце 2008 года.

Автор:
Руслан Кисляк