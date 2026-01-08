Украинская экономика: внешнее финансирование поддержало международные резервы на рекордном уровне

Инфляция в Украине в ноябре-декабре 2025 г. снизилась до 9,3%, цены на продукты росли медленнее. Дефицит энергоресурсов сдерживал промышленность, в то время как оборонные заказы, урожай поздних культур и торговля поддерживали экономическую активность.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Ключевые тенденции

Отмечается, что в ноябре инфляция в Украине снизилась до 9,3% в годовом исчислении, в том числе медленнее росли цены на продукты питания. По оценкам НБУ, подобные тенденции сохранились и в декабре.

Рост энергодефицита сдерживал деятельность в ряде промышленных секторов. В то же время, оборонные заказы поддержали развитие металлургии, а урожай поздних культур способствовал росту сельского хозяйства и замедлил спад в грузовых перевозках. Строительство оживилось, а объемы торговли продолжали расти.

Дефицит рабочей силы постепенно уменьшался, оставаясь при этом высоким, что поддерживало рост реальных зарплат. Продолжалось и увеличение числа украинских мигрантов за границей.

В ноябре дефицит текущего счета Украины расширился из-за завершения разовых поступлений в благотворительные фонды в октябре и незначительное увеличение дефицита торговли товарами. В то же время, стабильное внешнее финансирование позволило нарастить международные резервы до нового исторического максимума — 57,3 млрд долларов США.

Дефицит государственного бюджета в декабре достиг рекордных показателей, а по итогам 2025 существенно превысил уровень 2024 года. Его покрытие обеспечивалось за счет международной помощи и внутренних привлечений, а роловер ОВГЗ во всех валютах в 2025 году составил 116%.

Сохранение учетной ставки на постоянном уровне способствовало росту вложений населения в гривневые срочные депозиты и ОВГЗ, что помогло ограничить сезонное повышение спроса на иностранную валюту. Чистая продажа валюты Национальным банком, хотя и выросла в декабре по сравнению с предыдущими месяцами, оставалась ниже показателя прошлого года.

Напомним, динамика официального курса гривны к доллару в 2026 году будет определяться, прежде всего, изменениями в балансе спроса и предложения на валютном рынке. НБУ и дальше будет ограничивать чрезмерные курсовые колебания в обе стороны.