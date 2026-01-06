Яким буде курс долара в 2026 році: прогнози банкірів, фінансових експертів та НБУ

Динаміка офіційного курсу гривні до долара у 2026 році визначатиметься передусім змінами у балансі попиту та пропозиції на валютному ринку. НБУ й надалі обмежуватиме надмірні курсові коливання в обидва боки.

Такий коментар Національний банк України надав у відповідь на редакційний запит Delo.ua.

НБУ традиційно не оприлюднює та не коментує курсові прогнози. Тож редакція звернулась за коментарями до банків та профільних аналітиків.

Яким буде курс гривні в 2026: експертні прогнози

На думку головного експерта з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергія Колодія, 2026 рік буде дещо схожим на 2025-й, але й матиме певні відмінності. В 2025 році пара USD/UAH практично не змінилася, хоча рік розпочався з видимої девальвації гривні. Натомість доволі неочікуване падіння курсу долара до євро з часом дещо змістило фокус НБУ на пару EUR/UAH. Тому в періоди посилення євро до долара темпи девальвації гривні до нього сповільнювалися і навіть були від’ємними.

У 2026 році євро продовжить помірно посилюватися до долара, а, значить, темпи девальвації гривні до євро будуть вищими. Інфляція в другій половині 2025 році показує достатньо позитивні тенденції, тому очікується, що НБУ матиме менше побоювань щодо негативного внеску девальвації до інфляційної динаміки і не намагатиметься через стабілізацію USD/UAH стримувати інфляцію.

"За базовим сценарієм ми очікуємо на помірну (4-6%) річну девальвацію гривні до долара США і дещо вищу до євро. У разі реалізації позитивного сценарію, пов’язаного з покращенням безпекових ризиків, курс євро може короткостроково зрости до інших валют. Погіршення безпекових ризиків в Україні означатиме погіршення їх і для ЄС, тому євро, скоріше за все, не зростатиме до долара, а темпи девальвації гривні до обох валют становитимуть близько 10% на рік", — прогнозує Сергій Колодій.

Згідно очікувань віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, в 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43-45 грн, а євро — у межах 50-52 грн. Таким чином, офіційний курс долара порівняно з 2025 роком може зрости в середньому на 2-7%.

"Будь-які курсові зміни будуть повільними та контрольованими, що позбавить учасників ринку шоку та не спричинить різке зростання попиту на готівковому ринку", — упевнений банкір.

Аналітики інвестиційної групи ICU очікують, що протягом 2026 року резерви НБУ залишатимуться на рекордних рівнях завдяки фінансуванню від ЄС. Вони забезпечуватимуть належний захисний буфер на випадок реалізації додаткових ризиків для макроекономічної стабільності. Наприкінці 2026 року курс гривні знаходитиметься на рівні 44,3 грн / дол.

Аналітики KSE Institute Дмитро Круковець та Ксенія Олексин очікують, що курс гривні до долара становитиме близько 43 грн/дол. в середньому по року та 44,5 грн/дол. на кінець року.

Процентна ставка прогнозовано буде знижена до близько 14% у 2026 році на тлі очікуваного сповільнення інфляції до 7%. Номінальний ВВП становитиме 230,5 млрд дол., при реальному прирості в 2,6%.

Торговельний дефіцит залишиться структурною проблемою з очікуваним експортом товарів в розмірі 44,2 млрд дол. та імпортом товарів обсягом 86,6 млрд дол.

Нагадаємо, в НБУ пояснили, які фактори впливають на динаміку курсу гривні. Серед таких факторів, зокрема, такі:

· фундаментальні — експорт та імпорт, обсяги міжнародної допомоги та бюджетних видатків, обсяги залучення інвестицій в економіку;

· сезонні — сезонність простежується як в межах року (наприклад, цикли вирощування та продажу сільгосппродукції), так і в межах місяця (періоди сплати податків, виплат заробітних плат тощо);

· ситуативні — разова велика купівля або продаж валюти як через об’єктивні, так і інколи — через суб’єктивні, психологічні чинники.

Станом на вівторок, 6 січня, офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився (до попереднього дня) на тринадцять копійок, встановивши історичний максимум, — 42,42 грн. Водночас євро подешевшало на сім копійок — до 49,51 грн.