Каким будет курс доллара в 2026 году: прогнозы банкиров, финансовых экспертов и НБУ

Динамика официального курса гривны по отношению к доллару в 2026 году будет определяться прежде всего изменениями в балансе спроса и предложения на валютном рынке. НБУ и дальше будет ограничивать чрезмерные курсовые колебания в обе стороны.

Такой комментарий Национальный банк Украины предоставил в ответ на редакционный запрос Delo.ua.

НБУ традиционно не обнародует и не комментирует курсовые прогнозы. Поэтому редакция обратилась за комментариями к банкам и профильным аналитикам.

Каким будет курс гривны в 2026: экспертные прогнозы

По мнению главного эксперта по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергея Колодия, 2026 год будет несколько похожим на 2025-й, но будет иметь и определенные отличия. В 2025 году пара USD/UAH практически не изменилась, хотя год начался с видимой девальвации гривны. В то же время довольно неожиданное падение курса доллара к евро со временем несколько сместило фокус НБУ на пару EUR/UAH. Поэтому в периоды усиления евро к доллару темпы девальвации гривны к нему замедлялись и даже были отрицательными.

В 2026 году евро продолжит умеренно усиливаться к доллару, а значит, темпы девальвации гривны к евро будут выше. Инфляция во второй половине 2025 года показывает достаточно положительные тенденции, поэтому ожидается, что у НБУ будет меньше опасений относительно негативного вклада девальвации в инфляционную динамику и не будет пытаться из-за стабилизации USD/UAH сдерживать инфляцию.

"По базовому сценарию мы ожидаем умеренную (4-6%) годовую девальвацию гривны к доллару США и несколько выше к евро. В случае реализации положительного сценария, связанного с улучшением рисков безопасности, курс евро может краткосрочно вырасти к другим валютам. Ухудшение рисков безопасности в Украине будет означать ухудшение их и для ЕС, поэтому евро, скорее всего, не будет расти к доллару, а темпы девальвации гривны к обеим валютам составят около 10% в год", — прогнозирует Сергей Колодий.

Согласно ожиданиям вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43-45 грн, а евро — в пределах 50-52 грн. Таким образом, официальный курс доллара по сравнению с 2025 годом может вырасти в среднем на 2-7%.

"Любые курсовые изменения будут медленными и контролируемыми, что защитит участников рынка от шока и не повлечет за собой резкий рост спроса на наличном рынке", — уверен банкир.

Аналитики инвестиционной группы ICU ожидают, что в 2026 году резервы НБУ будут оставаться на рекордных уровнях благодаря финансированию от ЕС. Они обеспечат надлежащий защитный буфер на случай реализации дополнительных рисков для макроэкономической стабильности. В конце 2026 года курс гривны будет находиться на уровне 44,3 грн/долл.

Аналитики KSE Institute Дмитрий Круковец и Ксения Алексин ожидают, что курс гривны по отношению к доллару составит около 43 грн/долл. в среднем по году и 44,5 грн/долл. к концу года.

Процентная ставка прогнозируемо будет снижена до 14% в 2026 году на фоне ожидаемого замедления инфляции до 7%. Номинальный ВВП составит 230,5 млрд долл. при реальном приросте в 2,6%.

Торговый дефицит остается структурной проблемой с ожидаемым экспортом товаров в размере 44,2 млрд дол. и импортом товаров в объеме 86,6 млрд дол.

Напомним, в НБУ объяснили, какие факторы влияют на динамику курса гривны. Среди таких факторов, в частности, следующие:

· фундаментальные — экспорт и импорт, объемы международной помощи и бюджетных расходов, объемы привлечения инвестиций в экономику;

· сезонные — сезонность прослеживается как в пределах года (например, циклы выращивания и продажи сельхозпродукции), так и в пределах месяца (периоды уплаты налогов, выплат заработных плат и т.п.);

· ситуативные — разовая крупная покупка или продажа валюты как из-за объективных, так и иногда — из-за субъективных, психологических факторов.

По состоянию на вторник, 6 января, официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился (к предыдущему дню) на тринадцать копеек, установив исторический максимум — 42,42 грн. В то же время евро подешевел на семь копеек — до 49,51 грн.