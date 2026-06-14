Украина ввела санкции против российских мобильных операторов и интернет-провайдеров

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь на сайте Офис президента.

Под санкции попали компании, обеспечивающие конфиденциальные каналы связи для оккупантов и их администрации, а также доступ в интернет на временно оккупированных территориях Украины. Среди подсанкционных — интернет-провайдеры, операторы спутниковой связи и транслирующие российские телеканалы компании.

Кто попал под санкции

В частности, под ограничения попали "Луганские коммуникации" и "Мобильные коммуникационные системы" – их Россия использует для распространения своих нарративов на оккупированных территориях. Также под санкции попали федеральный оператор спутниковой связи "Амтел-Связь", обеспечивающий связь для российских властей, и предприятие "Космическая связь", поддерживающее защищенные каналы для ведения войны против Украины.

Украина передаст информацию об этих компаниях международным партнерам и инициирует синхронизацию санкций в других юрисдикциях.

"Любая деятельность на временно оккупированных территориях Украины незаконна. Компании, которые сознательно работают на ВТО и обслуживают оккупационные власти, становятся токсичными для международного бизнеса и финансовой системы. Именно поэтому Украина применяет санкции, которые должны сделать невозможной их деятельность не только на временно оккупированных территориях" по санкционной политике Владислав Власюк.

Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по новому пакету санкций против России. Под ограничения попали российские военнослужащие, причастные к атакам на украинские города, а также суда так называемого "теневого флота".