Україна ввела санкції проти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Під санкції потрапили компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв'язку для окупантів та їхньої адміністрації, а також доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України. Серед підсанкційних — інтернет-провайдери, оператори супутникового зв'язку та компанії, що транслюють російські телеканали.

Хто потрапив під санкції

Зокрема, під обмеження потрапили "Луганські комунікації" та "Мобільні комунікаційні системи" — їх Росія використовує для поширення своїх наративів на окупованих територіях. Також під санкції потрапили федеральний оператор супутникового зв'язку "Амтел-Зв'язок", що забезпечує зв'язок для російської влади, та підприємство "Космічний зв'язок", яке підтримує захищені канали для ведення війни проти України.

Україна передасть інформацію про ці компанії міжнародним партнерам і ініціює синхронізацію санкцій в інших юрисдикціях.

"Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії", — заявив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нового пакета санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили російські військовослужбовці, причетні до атак на українські міста, а також судна так званого "тіньового флоту".