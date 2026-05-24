Зеленський запровадив нові санкції проти військових РФ та "тіньового флоту"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нового пакета санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили російські військовослужбовці, причетні до атак на українські міста, а також судна так званого "тіньового флоту".

Перший пакет санкцій стосується 127 військових РФ, яких українська сторона пов'язує з масованими ударами по цивільній інфраструктурі та населених пунктах України.

Серед епізодів, у зв'язку з якими були запроваджені санкції, називаються удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року, атака на багатоповерховий будинок у Тернополі у листопаді 2025 року, удар по селу Гроза на Харківщині, ракетні атаки на Суми та Чернігів, а також бомбардування Маріуполя із застосуванням авіабомб ФАБ-1500 та ФАБ-3000.

Другий пакет обмежень охоплює 29 цивільних торгових суден. За даними української сторони, ці судна використовуються росією для перевезення озброєння, боєприпасів, військової техніки та особового складу.

Указ №427/2026 набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Кабінет Міністрів, Служба безпеки України, Національний банк та інші органи мають забезпечити виконання та моніторинг санкцій.

Також Міністерство закордонних справ має поінформувати міжнародних партнерів України та ініціювати запровадження аналогічних санкцій з боку інших держав.

Раніше Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження санкцій, у яких спливає термін дії.