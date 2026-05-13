Україна ввела санкції проти росіян і компаній, які допомагають російському ВПК

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження санкцій, у яких спливає термін дії.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Офісі президента.

Проти кого нові санкції

Зокрема, продовжено санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Обмеження проти них були застосовані у 2023 році. Чотири підприємства з того пакета припинили свою протиправну діяльність.

Україна продовжила обмежувальні заходи проти Ірини Бабакової, Наталії Селіванової та Вадима Гінера, які пов’язані з діяльністю в Україні фінансово-промислової групи TOB "ВС Груп Менеджмент", яку створили підсанкційні громадяни РФ — представники колишнього злочинного угруповання "Лужники" Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Євгеній Гінер.

Санкції проти компаній, які забезпечують російський ВПК

Другим указом санкції застосували до 32 російських компаній і 34 росіян, більшість із них є директорами й засновниками цих підприємств. Серед них — компанії, залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет "Тополь", "Ярс" та "Іскандер", порохів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів.

Також під санкції потрапили російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій.

Зокрема, в цьому списку люди, які намагалися організувати зняття американських санкцій із росії та помʼякшити позицію Європейського Союзу.

"Ми продовжуємо системну роботу з ідентифікації ключових підприємств російського ВПК. Запровадження санкцій проти таких компаній суттєво ускладнює для них ведення міжнародної комерційної діяльності, доступ до технологій, фінансування та глобальних ланцюгів постачання. Кожне санкційне рішення — це менше можливостей для виробництва російських ракет і дронів, які ворог використовує проти України", — зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

В ОП додали, що Україна передасть усю необхідну інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 23 суден, що входять до складу російського тіньового флоту. Ці танкери використовуються для експорту російських нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.