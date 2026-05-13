Украина ввела санкции против россиян и компаний, помогающих российскому ВПК

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса, а также о продлении санкций, в которых истекает срок действия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в офисе президента.

Против кого новые санкции

В частности, продлены санкции против 13 физических и 21 юридического лица. Ограничения против них были применены в 2023 году. Четыре предприятия из этого пакета прекратили свою противоправную деятельность.

Украина продолжила ограничительные меры против Ирины Бабаковой, Наталии Селивановой и Вадима Гинера, связанных с деятельностью в Украине финансово-промышленной группы TOB "ВС Груп Менеджмент", которую создали подсанкционные граждане РФ - представители бывшей преступной группировки "Лужники" Александр Бабаков, Михаил Бабаков, Михаил Бабаков, Михаил Бабаков.

Санкции против компаний, обеспечивающих российский ВПК  

Вторым указом санкции применили к 32 российским компаниям и 34 россиянам, большинство из них являются директорами и учредителями этих предприятий. Среди них — компании, вовлеченные в поставку товаров для комплексов С-300 и С-400, баллистических ракет "Тополь", "Ярс" и "Искандер", порохов, ракетного топлива, компонентов для боеприпасов.

Также под санкции попали российские предприятия, производящие средства радиотехнической разведки, воздухоплавательные носители специальной техники, и компании, включенные в цепи поставки высокоточного промышленного оборудования и электронных компонентов в обход санкций.

В частности, в этом списке люди пытались организовать снятие американских санкций с России и смягчить позицию Европейского Союза.

"Мы продолжаем системную работу по идентификации ключевых предприятий российского ВПК. Введение санкций против таких компаний существенно усложняет для них ведение международной коммерческой деятельности, доступ к технологиям, финансированию и глобальным цепям поставки. Каждое санкционное решение — это меньше возможностей для производства российских ракет и дронов, которые враг употребляет против санкций". Власюк.

В ОП добавили, что Украина передаст всю необходимую информацию партнерам для полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 23 судов, входящих в состав российского теневого флота. Эти танкеры используются для экспорта российских нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений.

Автор:
Светлана Манько