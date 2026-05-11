Великобритания ввела санкции против России из-за депортации украинских детей

Великобритания ввела санкции против России / Depositphotos

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, который охватывает 85 физических и юридических лиц, причастных к депортации украинских детей, российской пропаганде и попыткам вмешательства во внутренние процессы других государств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения правительства Великобритании.

В британском правительстве заявили, что санкции стали одними из самых жестких мер, введенных Лондоном против российской деятельности с начала полномасштабной войны. Новые ограничения направлены против лиц и организаций, принимающих участие в принудительном перемещении и милитаризации украинских детей, а также в проведении информационных кампаний Кремля.

В частности, под санкции попали 49 человек, связанных с российским "Агентством социального дизайна", которое, по данным британской стороны, занималось информационными операциями по подрыву демократии и ослаблению международной поддержки Украины. Речь идет об авторах, переводчиках, видеомейкерах и других участниках пропагандистских кампаний.

В Лондоне также заявили, что российские структуры пытались влиять на политические процессы в Армении и создавать пророссийские организации для продвижения выгодных Кремлю политических сил.

Отдельный блок санкций касается причастных к русификации украинских детей на временно оккупированных территориях. В санкционный список внесли Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Центр воина", где украинских детей привлекают к военной подготовке и пророссийской идеологии.

Также под санкции попала так называемая "министр молодежной политики ЛНР" Юлия Величко, которую британские власти обвиняют в участии в программах депортации украинских детей, выдаче российских паспортов и внедрении идеологических программ на оккупированных территориях.

Параллельно Великобритания объявила о выделении дополнительных 1,2 млн. фунтов стерлингов (1,6 млн. долл.) на программы поиска и возвращения украинских детей. Средства будут направлены на работу Центра верификации и механизмов розыска незаконно депортированных детей.

В итоге Лондон заявил о намерении и дальше усиливать санкционное давление на Россию и поддерживать международные механизмы возвращения украинских детей, которые были незаконно вывезены с оккупированных территорий.

Напомним, в феврале Великобритания приняла самый большой с начала войны пакет санкций против России. В список вошли около 300 компаний, физических и юридических лиц, а также суда "теневого флота".

Автор:
Татьяна Гойденко