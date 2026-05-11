Велика Британія запровадила санкції проти Росії через депортацію українських дітей

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, який охоплює 85 фізичних та юридичних осіб, причетних до депортації українських дітей, російської пропаганди та спроб втручання у внутрішні процеси інших держав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення уряду Великої Британії.

У британському уряді заявили, що санкції стали одними з найжорсткіших заходів, запроваджених Лондоном проти російської діяльності від початку повномасштабної війни. Нові обмеження спрямовані проти осіб та організацій, які беруть участь у примусовому переміщенні й мілітаризації українських дітей, а також у проведенні інформаційних кампаній Кремля.

Зокрема, під санкції потрапили 49 осіб, пов’язаних з російським "Агентством соціального дизайну", яке, за даними британської сторони, займалося інформаційними операціями для підриву демократії та послаблення міжнародної підтримки України. Йдеться про авторів, перекладачів, відеомейкерів та інших учасників пропагандистських кампаній.

У Лондоні також заявили, що російські структури намагалися впливати на політичні процеси у Вірменії та створювати проросійські організації для просування вигідних Кремлю політичних сил.

Окремий блок санкцій стосується причетних до русифікації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. До санкційного списку внесли Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Центр воїна", де українських дітей залучають до військової підготовки та проросійської ідеології.

Також під санкції потрапила так звана "міністр молодіжної політики ЛНР" Юлія Величко, яку британська влада звинувачує в участі у програмах депортації українських дітей, видачі російських паспортів та впровадженні ідеологічних програм на окупованих територіях.

Паралельно Велика Британія оголосила про виділення додаткових 1,2 млн фунтів стерлінгів (1,6 млн дол.) на програми пошуку та повернення українських дітей. Кошти спрямують на роботу Центру верифікації та механізмів розшуку незаконно депортованих дітей.

У підсумку Лондон заявив про намір і надалі посилювати санкційний тиск на Росію та підтримувати міжнародні механізми повернення українських дітей, яких було незаконно вивезено з окупованих територій.

Нагадаємо, у лютому Велика Британія ухвалила найбільший з початку війни пакет санкцій проти Росії. До списку увійшли майже 300 компаній, фізичних та юридичних осіб, а також судна "тіньового флоту".