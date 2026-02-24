Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Велика Британія ухвалила найбільший з початку війни пакет санкцій проти Росії: деталі

правор РФ, колючий дріт, санкції
Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ / Shutterstock

Уряд Великої Британії у четверті роковини російського вторгнення в Україну оголосив про нові санкції проти Росії. До списку увійшли майже 300 компаній, фізичних та юридичних осіб, а також судна "тіньового флоту".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Зазначається, що Лондон продовжує тиск на найважливіші джерела доходів Росії від енергоресурсів, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військової техніки, які забезпечують продовження бойових дій.

Британська влада назвала новий санкційний пакет найбільшим з початку війни.

Хто потрапив під обмеження

Під нові обмеження, зокрема, потрапили дев'ять російських банків: Пошта банк, Точка, Транскапіталбанк, Абсолют-банк, Сінара, Аверс, Ланта-банк, Ак Барс і Фора-банк.

У список санкцій також включені "Транснефть", структури "Росатому" Rosatom Energy Projects, REIN Engineering, Rusatom Overseas, підприємства з виробництва зрідженого природного газу "Кріогаз-Висок" і "Газпром СПГ Портова".

Санкції також запроваджено проти 48 судів, які Великобританія зараховує до "тіньового флоту" Росії.

Крім того, санкції введено проти 175 юридичних осіб, пов'язаних із компаніями 2Rivers. Bloomberg зазначає, що мережа 2Rivers, пов'язана з азербайджанськими трейдерами Етибаром Ейюбом і Тахіром Гараєвим, "відіграла важливу роль у забезпеченні постачання сотень мільйонів барелів російської нафти, незважаючи на міжнародні санкції".

Також під санкції потрапили два грузинські телеканали — Imedi TV та POSTV. Як вважає Лондон, вони мають причетність до поширення "російської дезінформації".

18 грудня уряд Великої Британії розширив санкційний список проти енергетичного сектору РФ, додавши до нього 19 юридичних та 5 фізичних осіб. 

Зауважимо також, що  24 лютого уряд Великої Британії оголосив про надання додаткової військової, гуманітарної та технічної допомоги Україні. Фінансування спрямоване на стабілізацію критичної інфраструктури, посилення кадрового потенціалу Збройних Сил України та підтримку громад.

Автор:
Світлана Манько