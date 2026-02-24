Велика Британія ухвалила найбільший з початку війни пакет санкцій проти Росії: деталі

Уряд Великої Британії у четверті роковини російського вторгнення в Україну оголосив про нові санкції проти Росії. До списку увійшли майже 300 компаній, фізичних та юридичних осіб, а також судна "тіньового флоту".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Зазначається, що Лондон продовжує тиск на найважливіші джерела доходів Росії від енергоресурсів, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військової техніки, які забезпечують продовження бойових дій.

Британська влада назвала новий санкційний пакет найбільшим з початку війни.

Хто потрапив під обмеження

Під нові обмеження, зокрема, потрапили дев'ять російських банків: Пошта банк, Точка, Транскапіталбанк, Абсолют-банк, Сінара, Аверс, Ланта-банк, Ак Барс і Фора-банк.

У список санкцій також включені "Транснефть", структури "Росатому" Rosatom Energy Projects, REIN Engineering, Rusatom Overseas, підприємства з виробництва зрідженого природного газу "Кріогаз-Висок" і "Газпром СПГ Портова".

Санкції також запроваджено проти 48 судів, які Великобританія зараховує до "тіньового флоту" Росії.

Крім того, санкції введено проти 175 юридичних осіб, пов'язаних із компаніями 2Rivers. Bloomberg зазначає, що мережа 2Rivers, пов'язана з азербайджанськими трейдерами Етибаром Ейюбом і Тахіром Гараєвим, "відіграла важливу роль у забезпеченні постачання сотень мільйонів барелів російської нафти, незважаючи на міжнародні санкції".

Також під санкції потрапили два грузинські телеканали — Imedi TV та POSTV. Як вважає Лондон, вони мають причетність до поширення "російської дезінформації".

18 грудня уряд Великої Британії розширив санкційний список проти енергетичного сектору РФ, додавши до нього 19 юридичних та 5 фізичних осіб.

Зауважимо також, що 24 лютого уряд Великої Британії оголосив про надання додаткової військової, гуманітарної та технічної допомоги Україні. Фінансування спрямоване на стабілізацію критичної інфраструктури, посилення кадрового потенціалу Збройних Сил України та підтримку громад.