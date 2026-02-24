Велика Британія у річницю повномаштабної війни оголосила про новий пакет допомоги Україні

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії уряд Великої Британії оголосив про надання додаткової військової, гуманітарної та технічної допомоги Україні. Фінансування спрямоване на стабілізацію критичної інфраструктури, посилення кадрового потенціалу Збройних Сил України та підтримку громад.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Оскільки жорстока війна, яку Путін вважав виграти за тиждень, вступає у свій п'ятий рік, уряд Великої Британії чітко дає зрозуміти, що захист України – це безпека Великої Британії", — йдеться у пресрелізі.

Що отримає Україна?

Енергетична безпека та відновлення

Британія виділяє 20 мільйонів фунтів стерлінгів на екстрену підтримку енергетичного сектору. Ці кошти призначені для ремонту енергомереж після технічних пошкоджень, створення додаткових генеруючих потужностей та підготовки енергетичної системи до наступного зимового періоду.

Гуманітарна допомога

На гуманітарні потреби виділено 5,7 мільйона фунтів стерлінгів. Фінансування спрямовується на підтримку громад, які розташовані безпосередньо на лінії фронту.

Ще 30 мільйонів фунтів спрямують на підтримку стійкості українського суспільства та зусиль із забезпечення справедливості й відповідальності за ймовірні російські воєнні злочини для жертв і тих, хто вижив.

Військова медицина та наставництво

Британські військові хірурги, медсестри та фізіотерапевти продовжать навчання для українських колег безпосередньо в Україні. Програма передбачає:

спільне проведення складних операцій у випадках бойових травм;

передачу досвіду у сфері травматологічної хірургії;

реабілітацію військовослужбовців для їх повернення до служби або цивільного життя.

Підготовка авіаційних інструкторів

Велика Британія розпочала підготовку українських пілотів як інструкторів з польотів на вертольотах. Навчання проходить на базі британських Королівських ВПС. Після завершення курсу випускники зможуть самостійно навчати наступні покоління українських авіаторів, що має на меті створення автономної системи підготовки кадрів всередині України.

"Мужність України продовжує триматися за наші спільні цінності перед обличчям агресії Путіна. Ми будемо поруч з ними, доки не настане справедливий і міцний мир – і навіть після нього. Слава Україні!", — заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер.

Нагадаємо, 19 лютого Франція оголосила про новий пакет підтримки України в розмірі 71 млн євро, частина якої буде спрямована на відновлення енергетичного сектору.