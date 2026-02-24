Великобритания в годовщину полномасштабной войны объявила о новом пакете помощи Украине

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России правительство Великобритании объявило о предоставлении дополнительной военной, гуманитарной и технической помощи Украине. Финансирование направлено на стабилизацию критической инфраструктуры, усиление кадрового потенциала Вооруженных сил Украины и поддержку общин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Поскольку жестокая война, которую Путин считал выиграть через неделю, вступает в свой пятый год, правительство Великобритании четко дает понять, что защита Украины – это безопасность Великобритании", — говорится в прессрелизе.

Что получит Украина?

Энергетическая безопасность и восстановление

Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов стерлингов на экстренную поддержку энергетическому сектору. Эти средства предназначены для ремонта энергосетей после технических повреждений, создания дополнительных генерирующих мощностей и подготовки энергетической системы к следующему зимнему периоду.

Гуманитарная помощь

На гуманитарные нужды выделено 5,7 миллионов фунтов стерлингов. Финансирование направляется на поддержку общин, расположенных непосредственно на линии фронта.

Еще 30 миллионов фунтов будут направлены на поддержание устойчивости украинского общества и усилий по обеспечению справедливости и ответственности за вероятные российские военные преступления для жертв и выживших .

Военная медицина и наставничество

Британские военные хирурги, медсестры и физиотерапевты продолжат обучение украинских коллег непосредственно в Украине. Программа предусматривает:

совместное проведение сложных операций в случаях боевых травм;

передачу опыта в области травматологической хирургии;

реабилитацию военнослужащих для их возвращения в службу или гражданскую жизнь.

Подготовка авиационных инструкторов

Великобритания начала подготовку украинских пилотов в качестве инструкторов по полетам на вертолетах. Учеба проходит на базе британских Королевских ВВС. После завершения курса выпускники смогут самостоятельно обучать следующие поколения украинских авиаторов, направленных на создание автономной системы подготовки кадров внутри Украины.

"Мужество Украины продолжает держаться за наши общие ценности перед лицом агрессии Путина. Мы будем рядом с ними, пока не наступит справедливый и крепкий мир - и даже после него. Слава Украине!" - заявил премьер-министр Великобритании Кит Стармер.

Напомним, 19 февраля Франция объявила о новом пакете поддержки Украины в размере 71 млн евро, часть которого будет направлена на возобновление энергетического сектора.