Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Великобритания в годовщину полномасштабной войны объявила о новом пакете помощи Украине

флаги
Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине. / Depositphotos

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России правительство Великобритании объявило о предоставлении дополнительной военной, гуманитарной и технической помощи Украине. Финансирование направлено на стабилизацию критической инфраструктуры, усиление кадрового потенциала Вооруженных сил Украины и поддержку общин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Поскольку жестокая война, которую Путин считал выиграть через неделю, вступает в свой пятый год, правительство Великобритании четко дает понять, что защита Украины – это безопасность Великобритании", — говорится в прессрелизе.

Что получит Украина?

Энергетическая безопасность и восстановление

Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов стерлингов на экстренную поддержку энергетическому сектору. Эти средства предназначены для ремонта энергосетей после технических повреждений, создания дополнительных генерирующих мощностей и подготовки энергетической системы к следующему зимнему периоду.

Гуманитарная помощь

На гуманитарные нужды выделено 5,7 миллионов фунтов стерлингов. Финансирование направляется на поддержку общин, расположенных непосредственно на линии фронта.

Еще 30 миллионов фунтов будут направлены на поддержание устойчивости украинского общества и усилий по обеспечению справедливости и ответственности за вероятные российские военные преступления для жертв и выживших .

Военная медицина и наставничество

Британские военные хирурги, медсестры и физиотерапевты продолжат обучение украинских коллег непосредственно в Украине. Программа предусматривает:

  • совместное проведение сложных операций в случаях боевых травм;
  • передачу опыта в области травматологической хирургии;
  • реабилитацию военнослужащих для их возвращения в службу или гражданскую жизнь.

Подготовка авиационных инструкторов

Великобритания начала подготовку украинских пилотов в качестве инструкторов по полетам на вертолетах. Учеба проходит на базе британских Королевских ВВС. После завершения курса выпускники смогут самостоятельно обучать следующие поколения украинских авиаторов, направленных на создание автономной системы подготовки кадров внутри Украины.

"Мужество Украины продолжает держаться за наши общие ценности перед лицом агрессии Путина. Мы будем рядом с ними, пока не наступит справедливый и крепкий мир - и даже после него. Слава Украине!" - заявил премьер-министр Великобритании Кит Стармер.

Напомним, 19 февраля Франция объявила о новом пакете поддержки Украины в размере 71 млн евро, часть которого будет направлена на возобновление энергетического сектора.

Автор:
Татьяна Ковальчук