Ядерное сотрудничество и 71 млн евро гранта: Франция объявила о новом пакете поддержки Украины

Франция предоставит Украине грантовую финансовую поддержку в размере 71 млн. евро, часть которой будет направлена на восстановление энергетического сектора. Помимо финансовой помощи стороны подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Договоренности было достигнуто во время встречи министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля с министром экономики и энергетики Франции Роланом Лескюром.

Эти средства станут инструментом для рамочного обновления и модернизации критической инфраструктуры Украины.

Кроме того, был подписан документ о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

"Этим закладываем прочную основу для углубления стратегического партнерства и формируем рамку восстановления и модернизации энергетического сектора Украины. Искренне благодарен французским партнерам за поддержку", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что Украина получила уже более 50 грузов гуманитарной энергетической помощи, в том числе более 140 мощных генераторов.

Еще 5,7 млн евро Франция направила в Фонд поддержки энергетики.

Отдельная благодарность французскому правительству за решение поставить дополнительно 150 генераторов в Украину в течение февраля.

Напомним, что Еврокомиссия предоставила Украине 447 генераторов стоимостью 3,7 млн евро. Оборудование будет использоваться для аварийного питания больниц, водоканалов и других критически важных служб.

Также 90 генераторов отправились из столицы Польши Варшавы в Киев. Они будут использованы для помощи киевлянам по преодолению вызовов энергетического кризиса. Польша передает Украине партию из 400 генераторов разных типов для жителей Киева и Киевской области.