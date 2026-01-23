Запланована подія 2

Помощь энергосистеме: Еврокомиссия направила более 400 аварийных генераторов украинским службам

Еврокомиссия предоставила более 400 мощных генераторов. Фото: European Union, 2026

Еврокомиссия предоставила Украине 447 генераторов стоимостью 3,7 млн. евро. Оборудование будет использоваться для аварийного питания больниц, водоканалов и других критически важных служб.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Более миллиона украинцев остались без электроэнергии, воды и отопления при минусовых температурах после неустанных российских ударов по энергетической инфраструктуре", - отметили в Еврокомиссии.

Партия из 447 генераторов общей стоимостью 3,7 млн евро должна стабилизировать работу больниц и коммунальных служб, оставшихся без питания в результате ударов по инфраструктуре.

Согласно информации Еврокомиссии, с начала полномасштабного вторжения России ЕС направил в Украину около 10 тыс. генераторов через Механизм гражданской защиты ("UCPM").

"В преддверии этой зимой Комиссия также завершила перемещение полноценной теплоэлектростанции, подаренной Литвой, – наибольшую скоординированную логистическую операцию в истории Механизма – для восстановления критической мощи украинской сети", - отмечается в сообщении.

Также 90 генераторов отправились из столицы Польши Варшавы в Киев. Они будут использованы для помощи киевлянам по преодолению вызовов энергетического кризиса. Польша передает Украине партию из 400 генераторов разных типов для жителей Киева и Киевской области.

Автор:
Татьяна Бессараб