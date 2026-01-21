Запланована подія 2

Украина получит 145 млн евро гуманитарной помощи от ЕС

Еврокомиссия
Еврокомиссия объявила годовой бюджет гуманитарной помощи. / Depositphotos

Еврокомиссия утвердила первоначальный гуманитарный бюджет на 2026 год в размере 1,9 млрд евро. Из этой суммы 145 млн евро будет направлено на поддержку Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Гуманитарная помощь ЕС обеспечивает жизненно важную помощь там, где это наиболее важно: экстренное обеспечение продовольствием и жильем, критическая медицинская помощь, защита наиболее уязвимых слоев населения и поддержка образования детей в кризисных зонах", - говорится в сообщении комиссии.

Предварительное распределение средств:

  • 145 миллионов евро на гуманитарные нужды в   Украине, поскольку вторжение России продолжается уже четвертый год и дополнительные 8 миллионов евро на гуманитарные проекты в Молдове;
  • 557 миллионов евро для Западной и Центральной Африки, Сахеля, бассейна озера Чад, Северо-Западной Нигерии, Центральной Африки, Южной Африки, района Великих озер и Великого Африканского Рога;
  • 448 миллионов евро для Ближнего Востока, в том числе Газа, после прошлогоднего неустойчивого прекращения огня, а также для Ирака, Йемена, Сирии и Ливана;
  • 126 миллионов евро выделено на удовлетворение гуманитарных потребностей в Афганистане, Пакистане и Иране;
  • 95 миллионов евро для Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна, региона, сталкивающегося со сложными гуманитарными кризисами, вызванными вооруженными конфликтами, распространенным насилием, политической нестабильностью, острым неравенством и экологическими проблемами;
  • 73 миллиона евро будут выделены в поддержку Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, в том числе для преодоления кризиса в Мьянме и его влияния на Бангладеш;
  • 14,6 миллиона евро будет выделено для Северной Африки, региона, который остается склонным к сложным политическим, экономическим и социальным вызовам.

Более того, более 415 миллионов евро зарезервировано для реагирования на внезапные чрезвычайные ситуации во всем мире и поддержания стратегической цепи поставок.

Также Европейский парламент утвердил применение ускоренного регламента для рассмотрения финансового инструмента поддержки Украины. Это решение обеспечивает возможность финального голосования в ближайший пленарный период.

Автор:
Татьяна Бессараб