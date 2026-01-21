Запланована подія 2

Україна отримає 145 млн євро гуманітарної допомоги від ЄС

Єврокомісія
Єврокомісія оголосила річний бюджет гуманітарної допомоги. / Depositphotos

Єврокомісія затвердила початковий гуманітарний бюджет на 2026 рік у розмірі 1,9 млрд євро. З цієї суми 145 млн євро буде спрямовано на підтримку України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

"Гуманітарна допомога ЄС забезпечує життєво важливу допомогу там, де це найбільш важливо: екстрене забезпечення продовольством та житлом, критична медична допомога, захист найбільш вразливих верств населення та підтримка освіти дітей у кризових зонах", - йдеться в повідомленні комісії.

Попередній розподіл коштів:

  • 145 мільйонів євро на гуманітарні потреби в Україні, оскільки вторгнення Росії триває вже четвертий рік, та додаткові 8 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Молдові;
  • 557 мільйонів євро для Західної та Центральної Африки, Сахеля, басейну озера Чад, Північно-Західної Нігерії, Центральної Африки, Південної Африки, району Великих озер та Великого Африканського Рогу;
  • 448 мільйонів євро для Близького Сходу, зокрема Гази, після минулорічного нестійкого припинення вогню, а також для Іраку, Ємену, Сирії та Лівану;
  • 126 мільйонів євро виділено на задоволення гуманітарних потреб в Афганістані, Пакистані та Ірані;
  • 95 мільйонів євро для Центральної та Південної Америки та Карибського басейну, регіону, який стикається зі складними гуманітарними кризами, спричиненими збройними конфліктами, поширеним насильством, політичною нестабільністю, гострою нерівністю та екологічними проблемами;
  • 73 мільйони євро буде виділено на підтримку Південно-Східної Азії та Тихоокеанського регіону, зокрема для подолання кризи в М'янмі та її впливу на Бангладеш;
  • 14,6 мільйона євро буде виділено для Північної Африки, регіону, який залишається схильним до складних політичних, економічних та соціальних викликів.

Крім того, понад 415 мільйонів євро зарезервовано для реагування на раптові надзвичайні ситуації в усьому світі та підтримки стратегічного ланцюга поставок. 

Також Європейський парламент затвердив застосування прискореного регламенту для розгляду фінансового інструменту підтримки України. Це рішення забезпечує можливість проведення фінального голосування у найближчий пленарний період.

Автор:
Тетяна Бесараб