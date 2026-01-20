Європарламент знайшов спосіб дати Україні 90 млрд євро без Угорщини та Словаччини

Європейський парламент затвердив застосування прискореного регламенту для розгляду фінансового інструменту підтримки України. Це рішення забезпечує можливість проведення фінального голосування у найближчий пленарний період.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Суспільне.

Йдеться про кредит на 90 мільярдів євро, який фінансуватиметься коштом спільних запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься "резервом" бюджету Євросоюзу.

Як зазначається, депутати Європарламенту вирішили прискорити роботу над супровідною пропозицією щодо внесення змін до механізму допомоги Україні та над рішенням Ради ЄС застосувати процедуру посиленої співпраці.

Це дасть змогу 24 країнам-союзницям надати кредит Києву в обхід позиції Чехії, Угорщини та Словаччини, які наразі залишаються поза межами цієї ініціативи.

Наступне засідання Європарламенту очікується 21 січня.

Допомога Україні в 90 млрд євро

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.

14 січня 2026 року Європейська Комісія офіційно представила законодавчу базу для виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро. Пакет ініціатив розрахований на 2026–2027 роки і спрямований на стабілізацію бюджету та підтримку військового потенціалу країни.