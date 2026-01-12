ЄС готує законодавчу базу для виплат Україні за спільним кредитом

Європейська комісія найближчим часом опублікує пропозицію щодо регламенту, який визначить умови надання Україні траншів у межах спільного європейського кредиту, погодженого лідерами ЄС у грудні 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення речника Європейської комісії Балаш Ужварі.

Перші виплати планують розпочати на початку другого кварталу цього року.

"Ми маємо якомога швидше запропонувати певну кількість законодавчих актів, щоб ми могли розпочати виплату коштів (для України – ред.) на початку другого кварталу цього року", – сказав речник.

У Європейській комісії очікують, що відповідні законодавчі ініціативи, необхідні для запуску кредитної програми для України, будуть представлені вже найближчим часом.

Водночас у ЄК не розкривають деталей підготовлюваних пропозицій, зокрема щодо співвідношення бюджетної та оборонної допомоги в межах кредиту. За словами речника, ці питання стануть зрозумілими після офіційного внесення документів на розгляд.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, 19 грудня лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.