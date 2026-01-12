ЕС готовит законодательную базу для выплат Украине по общему кредиту

Европейская комиссия в ближайшее время опубликует предложение по регламенту, который определит условия предоставления Украине траншей в рамках совместного европейского кредита, согласованного лидерами ЕС в декабре 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на сообщение спикера Европейской комиссии Балаш Ужвари.

Первые выплаты планируется начать в начале второго квартала этого года.

"Мы должны как можно скорее предложить определенное количество законодательных актов, чтобы мы могли начать выплату средств (для Украины – ред.) в начале второго квартала этого года", – сказал спикер.

В Европейской комиссии ожидают, что соответствующие законодательные инициативы, необходимые для запуска кредитной программы для Украины, будут представлены в ближайшее время.

В то же время, в ЕК не раскрывают деталей готовящихся предложений, в частности относительно соотношения бюджетной и оборонной помощи в рамках кредита. По словам спикера, эти вопросы станут понятны после официального внесения документов на рассмотрение.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, 19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.