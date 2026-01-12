В ЕС выросло количество украинских беженцев: какие страны принимают больше всего

По состоянию на 30 ноября 2025 года общее количество граждан, бежавших из Украины и получивших статус временной защиты в ЕС, составило 4,33 миллиона человек. По сравнению с октябрем эта цифра выросла на 30 615 человек, что свидетельствует о стабильной, хотя и медленной тенденции к увеличению.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Евростата.

География и страны-лидеры

Больше всего украинцев находится в трех странах:

Германия – 1 241 000 человек (28,7% от всего ЕС);

Польша - 968 750 человек (22,4%);

Чехия - 392 670 человек (9,1%).

Рост числа человек зафиксирован в 21 стране, наиболее ощутимо — в Германии (+11 040) и Испании (+2 810). Однако есть страны, где количество украинцев под защитой уменьшилось: лидерами по этому показателю стали Франция (-870 человек) и Литва (-575).

Наивысшее соотношение количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,0), Польше (26,5) и Словакии (25,7), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу человек.

Количество беженцев из Украины в странах ЕС / Евростат

Как отмечают аналитики Евростата, количество новых решений о предоставлении защиты украинцам в ноябре (53 735) резко упало — почти на треть по сравнению с предыдущими месяцами. Аналитики связывают это со стабилизацией после августовского постановления правительства Украины, которое позволило мужчинам в возрасте 18–22 лет свободно выезжать за границу.

Кто получает защиту в ЕС?

Украинцы составляют 98,4% всех получателей статуса. Распределение по полу и возрасту выглядит следующим образом:

взрослые женщины – 43,6%;

несовершеннолетние - 30,7%;

взрослые мужчины – 25,7%.

Нюансы подсчетов

При анализе данных следует учитывать специфику отдельных стран. Например, статистика Франции традиционно не включает детей, а данные из Испании, Кипра и Греции могут содержать лиц, чей статус фактически уже недействителен. Из-за отсутствия свежих данных из Люксембурга для общего отчета ЕС были использованы показатели этой страны за август 2025 года.

Напомним, в Польше подготовил законопроект, который отменит особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года.