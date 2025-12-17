Польша планирует отменить особый статус для украинских беженцев: готовят законопроект

Правительство Польши подготовило законопроект, отменяющий особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом в соцсети X сообщил глава кабинета президента Польши Кароля Навроцкого Павел Шефернакер.

"Президент Кароль Навроцкий четко заявил: больше не будет бесконечного продления особых условий для беженцев из Украины. Положения, которые были необходимы, когда в Польшу прибыла волна беженцев, сегодня нужно отменить", - написал Шефернакер.

Польское издание Onet пишет, что проект, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации Польши, предусматривает, что с 4 марта 2026 года украинские беженцы больше не будут иметь особого статуса и будут рассматриваться как другие находящиеся на территории страны иностранцы.

Предполагается, что предложенные изменения окажут влияние на социальные и медицинские услуги. Украинцы по-прежнему смогут получать неотложную медицинскую помощь. Однако, если им понадобятся другие медицинские услуги, придется платить соответствующие взносы, как это делают другие резиденты.

Аналогичный подход планируется применить и к социальной помощи. В частности, для получения популярной программы 800+ (ежемесячная выплата на ребенка в размере 800 злотых) родителям нужно будет работать и платить взносы в систему социального страхования.

Как говорится в новом исследовании Польского экономического института (PIE), около 650 тысяч работающих в Польше украинцев могут в перспективе покинуть эту страну из-за того, что только 15% граждан Украины смогли хорошо интегрироваться в польское общество.

Сокращение поддержки украинцев в Польше

Граждане Украины, выехавшие за границу из-за полномасштабной войны и получивших там право на легальное пребывание, как правило, получают социальную помощь от принимающей страны.

Размеры и условия такой помощи в каждой стране разные и зависят, прежде всего, от финансовых возможностей государства.

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года. Польское правительство разработало новый документ, значительно уменьшающий помощь украинским беженцам.

Сенат Польши проголосовал за сохраняющий законопроект выплату "800+" только работающим украинцам. Навроцкий подписал его.

Закон также ограничивает доступ взрослых украинцев к медицинским услугам, включая реабилитацию, стоматологию и медикаментозное лечение. Легальный статус пребывания украинцев продлен до 4 марта 2026 года в соответствии со сроком действия решения Совета ЕС.

Теперь право на помощь будут иметь только те украинские беженцы, которые работают и зарабатывают по меньшей мере 50% от минимальной зарплаты (2333 злотых), а также если их дети учатся в польских школах. Исключением остаются лица с инвалидностью.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией.