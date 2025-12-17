Польща планує скасувати особливий статус для українських біженців: готують законопроєкт

Уряд Польщі підготував законопроект, який скасує особливий статус українських біженців після 4 березня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це в соцмережі X повідомив голова кабінету президента Польщі Кароля Навроцького Павел Шефернакер.

"Президент Кароль Навроцький чітко заявив: більше не буде нескінченного продовження особливих умов для біженців з України. Положення, які були необхідними, коли до Польщі прибула хвиля біженців, сьогодні потрібно скасувати", — написав Шефернакер.

Польське видання Onet пише, що проєкт, який підготовлений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі, передбачає, що з 4 березня 2026 року українські біженці більше не матимуть особливого статусу і будуть розглядатися як інші іноземці, що перебувають на території країни.

Передбачається, що запропоновані зміни вплинуть на соціальні та медичні послуги. Українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу. Однак якщо їм знадобляться інші медичні послуги, доведеться платити відповідні внески, як це роблять інші резиденти.

Аналогічний підхід планують застосувати і до соціальної допомоги. Зокрема, для отримання популярної програми 800+ (щомісячна виплата на дитину в розмірі 800 злотих) батькам потрібно буде працювати і сплачувати внески до системи соціального страхування.

Як йдеться у новому дослідженні Польського економічного інституту (PIE), близько 650 тисяч українців, які нині працюють у Польщі, можуть у перспективі залишити цю країну через те, що лише 15% громадян України змогли добре інтегруватися у польське суспільство.

Скорочення підтримки українців у Польщі

Громадяни України, які виїхали за кордон через повномасштабну війну та отримали там право на легальне перебування, як правило, отримують соціальну допомогу від приймаючої країни.

Розміри та умови такої допомоги у кожній країні різні та залежать передусім від фінансових можливостей держави.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року. Польський уряд розробив новий документ, який значно зменшує допомогу українським біженцям.

Сенат Польщі проголосував за законопроєкт, який зберігає виплату "800+" лише працюючим українцям. Навроцький підписав його.

Закон також обмежує доступ дорослих українців до медичних послуг, включно з реабілітацією, стоматологією та медикаментозним лікуванням. Легальний статус перебування українців продовжено до 4 березня 2026 року, відповідно до терміну дії рішення Ради ЄС.

Відтепер право на допомогу матимуть лише ті українські біженці, які працюють і заробляють щонайменше 50% від мінімальної зарплати (2333 злотих), а також якщо їхні діти навчаються у польських школах. Винятком залишаються особи з інвалідністю.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією.