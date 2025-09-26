Президент Польщі підписав закон про допомогу українцям і обмежив пільги для непрацюючих

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України, одночасно обмеживши пільги для тих, хто не працює в країні.

Як пише Delo.ua, про це інформує Польське радіо.

Зміни у пільгах та нові законопроекти

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що надає допомогу громадянам України.

Керівник президентської канцелярії Збіґнєв Богуцький повідомив, що в понеділок до Сейму будуть подані два нові законопроекти:

один про продовження терміну подачі заяв на польське громадянство для іноземців;

другий — про боротьбу з поширенням бандерівської ідеології.

"Попередніми вето президент Республіки Польща змусив уряд, прем'єр-міністра Дональда Туска, працювати та представляти рішення, які не були ідеальними, але однозначно кращими. У випадку з українським законом він змусив його обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює в Республіці Польща", – наголосив Богуцький.

Збіґнєв Боґуцький також зазначив, що рішення, що містяться в цьому законі, "фактично означають кінець туризму з України за рахунок польських платників податків.

"Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг, включаючи послуги з лікування катаракти та стоматологічні послуги", – наголосив він.

Польща обмежує виплати та послуги для українців

Нагадаємо, Сеймом Польщі ухвалено закон, який регулює надання допомоги 800+ громадянам України після вето президента Кароля Навроцького. Тепер право на виплати буде пов’язане з працевлаштуванням або навчанням дітей у польських школах, а іноземці повинні отримувати щонайменше 50% мінімальної заробітної плати. Щомісячно влада перевірятиме, чи працюють українці та чи перебувають вони в Польщі, і у разі порушень виплати будуть призупинятися.

Закон також обмежує доступ дорослих українців до медичних послуг, включно з реабілітацією, стоматологією та медикаментозним лікуванням. Легальний статус перебування українців продовжено до 4 березня 2026 року, відповідно до терміну дії рішення Ради ЄС.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією. За даними Євростату, станом на березень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992 тисячі українських громадян.